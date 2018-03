Riss ist das Neueste Album von Xenia Beliayeva und Cloud 9 Holland Music Publishing vom 15. März 2018.

Riss von Xenia Beliayeva: „Riss“ ist der lang und mit Spannung erwartete Nachfolger ihres Debüts „Ever Since“, auf T. Raumschmieres Label Shitkatapult. „She’s come a long way, baby…“, um es mit den leicht veränderten Worten von Fatboy Slim zu sagen. Es ist viel passiert seit den frühen Tagen, wo Beliayeva als A&R beim Hamburger Urgestein-Label Ladomat 2000 anfing.

Seitdem veröffentlichte sie 12“es auf Labels wie Datapunk, Different, Systematic Recordings, Einmusika u.v.m und kollabierte u.a mit Künstlern wie Dubfire, Oliver Huntemann, Miss Kittin und Marc DePulse. Längst ist Xenia Beliayeva mit ihrer Musik, ihren DJ-Sets und ihrer Radioshow „Radio Xenbel“ dem reinen Elektronikzirkus entwachsen und wird auch jenseits der Club-Mauern wahrgenommen. Was man deutlich hören kann, wenn man „High Expectations“ hört.

Pailletten und Glam, Retro-Pop und Cyber-80’s im raffinierten elektronischen Gewand. Als Remixer steht ihr Sid Le Rock zur Seite, der uns mit einer düsteren und stimmungsvollen Interpretation von „Noir“ erfreut und einen Ausblick aufs kommende Album gibt. Der kanadische Künstler braucht mit seinen Arbeiten für Kompakt, Mute, Areal, Beachcoma und My Favourite Robot kaum eine Einführung. So you know what to expect!

Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich Xenia Beliayeva bisher noch gar nicht kannte, obwohl sie schon eine Zeit lang in der elektronischen Musik unterwegs ist. Sie ist eher so ein Insider und glücklicherweise erreicht mich jetzt das aktuelle Album, das ihr unbedingt hören müsst. Die Musik ist mega fett, richtig geile elektronische Musik, ganz nach meinem Geschmack mit einem mehr als tollen Gesang. Bis auf die Menge der Tracks passt hier echt alles zusammen, wie gesagt, müsst ihr euch anhören.

9,0 von 10 richtig fetten Tracks