Riskante Sehnsucht: Voll im Wind – voll im Leben: Viele Männer suchen Orientierung. Dirk Schröder hilft ihnen dabei, ihre Berufung zu finden und neue Perspektiven zu entwickeln. Seine Spezialität ist „Sail & Coach“: eine Woche Segeln – mit zehn Männern auf einer Yacht im Mittelmeer. Der „Männer-Coach“ nimmt Sie mit auf einen solchen Törn und beschreibt lebendig die Teilnehmer und ihre Fragen. Dabei geht er auf wichtige Themen wie Selbstbild, Motivation, Träume und Ziele ein – jeweils mit Tipps zur praktischen Umsetzung. Hier finden Männer die ersehnte Orientierung und Ermutigung.

Eigentlich eine tolle Sache, für alle die, die gerne auf dem Wasser sind. Ich weiß nun nicht ob das was für mich wäre, vielleicht aber ja gerade deswegen? Eigentlich ganz einfach, etwas machen, was man noch nie gemacht hat, etwas lernen und selbst erkennen, dass man eben bereit ist etwas neues zu machen, das man alles lernen kann. Ich fand das Buch damit sehr ansprechend und lehrreich, im Kontext. Ich fand nun diese Dinge im Buch zum Ausfüllen nicht so klasse, das muss man aber denke ich auch nicht zwingend machen um zu verstehen worauf der Autor hinaus will, zumindest habe ich so den Eindruck gewonnen. Ich habe für mich etwas sehr positives aus dem Buch gezogen und kann es euch daher sehr empfehlen.