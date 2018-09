Restlos gut: Bewusst einkaufen, Reste kreativ verwerten, einfach clever kochen ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 27. August 2018.

Restlos gut: Haben Sie es satt, einen allzu großen Teil Ihrer eingekauften Lebensmittel in der Mülltonne enden zu sehen? In diesem Kochbuch präsentiert Hugh Fearnley-Whittingstall, der Autor von Klassikern wie »Drei gute Dinge auf dem Teller«, »Täglich Früchte« und »light &easy«, seine besten Rezepte aus der Resteküche. Er führt die Fragen »Was koche ich heute?« und »Wie verwerte ich, was sich noch in meinem Kühlschrank befindet?« zusammen und kreiert leckere Gerichte, die jeden zum Restegourmet machen.

Es sind immer wieder dieselben Lebensmittel, die in der Mülltonne landen: Brot, Kartoffeln, Milch, frisches Obst und Salate. Wir können einen beachtlichen Teil dieser Verschwendung vermeiden, indem wir überlegter und bewusster einkaufen, aber auch, indem wir uns ein paar einfache Strategien für diese häufig vorkommenden Reste zurechtlegen. Erfahren Sie von Hugh Fearnley-Whittingstall, wie Sie Ihren Apfelkuchen mit Resten aufpeppen, leckere Pfannkuchen, Nudelsalate und vieles mehr gekonnt auf der Basis von Resten zubereiten.

Ein tolles Kochbuch und einfach mal was neues, wonach ich schon lange gesucht habe, denn jeder von uns wird es kennen, dass man immer mal wieder Reste wegwirft. Wusstet ihr zb. das man aus Kartoffelschalen noch Suppe machen kann? Ich wusste das bisher nicht, auf die Idee wäre ich niemals gekommen und das zieht sich auch weiter so durchs Buch, auf viele Ideen wäre ich nie im Leben gekommen und bin froh, dass ich das Buch entdeckt habe, denn so werde ich kaum noch Reste in der Küche haben und trotzdem immer was leckeres zu essen, schau also einfach mal rein, ich kann euch das Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 leckeren Rezepten