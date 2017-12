Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Restless Legs: Endlich wieder ruhige Beine: Endlich: Ruhige Beine und erholsamer Schlaf. Sind Ihre Beine vor allem abends oft unruhig, kribbeln oder zucken unkontrolliert? Fällt es Ihnen tagsüber schwer, still zu sitzen? Vielleicht ist das Restless-Legs-Syndrom (RLS) die Ursache Ihrer Beschwerden.

Mehrere 100.000 Menschen leben und leiden mit dem Restless Legs Syndrom, das habe ich hier gelesen. Genauere Zahlen konnte ich da leider nicht finden, auch eine Angabe woher man die Info hat nicht, aber gehen wir davon aus, dass das stimmt, dann sind das eine ganze Menge Menschen. Bei mir gab es auch mal eine Zeit, ein paar Wochen wo ich meine Beine nicht still halten konnte. Ich hatte Angst, dass es auch die Restless Legs sind, aber das verschwand dann Gott sein Dank auch wieder so schnell wie es gekommen war, Dennoch kann ich jeden verstehen, der darunter leidet und dem nachempfinden. Dieses Buch richtet sich an alle erkrankten und neuen auf dem Gebiet, denn es erklärt nicht nur ganz genau was die Restless Legs sind, sondern findet mit euch zusammen auch heraus wie stark es bei euch ausgeprägt ist und was genau ihr dagegen machen könnt, unverzichtbar sozusagen wenn man zu den Betroffenen gehört, daher hier auch meine klare Kaufempfehlung.

8,0 von 10 ruhigen Beinen