Resident Evil 7 Gold Edition ist alles in einem: Die Resident Evil 7 biohazard Gold Edition bietet alle Inhalte der umjubelten Originalveröffentlichung, sowie zusätzlich alle drei herunterladbaren Zusatzinhalte.

Resident Evil 7 Gold Edition [Xbox One] Resident Evil 7 biohazard

Banned Footage Vol. 1

Banned Footage Vol. 2

End of Zoe

Not a Hero

Resident Evil 7 Gold Edition: Der nach den dramatischen Geschehnissen in Resident Evil 6 spielende siebte Teil bietet mit dem ländlichen Amerika ein komplett neues Szenario, das direkt durch die Augen der Spielfigur erlebt wird. Resident Evil 7 biohazard vereint das typische Erkunden und die nervenzerfetzende Spannung der berühmten Serie mit einer frischen Spielerfahrung, die den Survival-Horror auf eine ganz neue Ebene hebt.

Die bereits veröffentlichten DLCs Banned Footage Vol. 1 und Banned Footage Vol. 2 gehören ebenso zum Umfang der Gold Edition wie der kommende dritte DLC End of Zoe.

Ich habe jetzt lange gewartet, das ich it Resident Evil 7 anfange zu spielen. Ich kenne die ersten Teile noch aus meiner Jugend, damals war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Mich hat die Reihe bis zuletzt nicht wirklich umgehauen, ich kann nicht einmal sagen woran das genau liegt, ich fand aber auch damals so diese Typischen Spiele, wie eben Resident Evil, Alone in the Dark oder auch Silent Hill nicht so klasse. Als ich aber gelesen habe, dass Resident Evil 7 neue Wege geht und eher ein Survival Horror Spiel ist, musste ich mir das natürlich ansehen.

Survival Horror gibt es gerade sehr viele, ein Genre, dass seit einigen Jahren ein Hoch hat, zurecht, denn das ist ein intensives Spielerlebnis, das ich zwar nicht 10 Stunden am Stück spielen kann, weil mir das zu anstrengend wird, aber immer mal wieder nen Stündchen macht richtig Spaß und so habe ich auch Resident Evil 7 erlebt, ein wirklich spaßiger und nicht zuletzt spannendes Horror Survival Spiel, das sich von den bekannten anderen abhebt. Ich war teilweise angespannter als bei so manchen Spielen und habe immer wieder festgestellt wie sehr es das Spiel schafft mich in seine Welt reinzuziehen und das ganz ohne VR. Mit VR muss das noch heftiger sein, fast ein Grund sind eine PS4 zuzulegen. Aber auch ohne VR ist es ein mega Erlebnis, dass ich euch mehr als empfehlen kann, vor allem jetzt mit der Gold Edition und den ganzen Zusatzinhalten. Viel Spaß beim zocken.

8,5 von 10 gruseligen Geheimnissen