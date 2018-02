Rendezvous mit dem Leben – The Book of Love ist ein dramatischer Film mit u.a. Jason Sudeikis und Maisie Williams von Polyband/WVG aus dem Jahr 2016.

Rendezvous mit dem Leben – The Book of Love: Der zurückhaltende, freundliche Architekt Henry (Jason Sudeikis) führt eine glückliche Ehe mit seiner flippigen, extrovertierten Frau Penny (Jessica Biel). Eines Tages beobachtet Henry ein obdachloses junges Mädchen namens Millie (Maisie Williams), die den Müll der Menschen in seiner Nachbarschaft nach brauchbarem Baumaterial durchwühlt. Penny ringt ihrem Mann das Versprechen ab, mal mit dem jungen Mädchen zu sprechen. Am nächsten Tag erfährt Henry, das seine hochschwangere Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Zunächst ist er am Boden zerstört, doch dann erinnert sich an das Versprechen, das er Penny vor ihrem Tod gegeben hat und versucht, das Vertrauen von Millie zu gewinnen…

Das Wichtigste direkt zum Anfang, der Film ist sehr weit hergeholt und niemals würde etwas genau so passieren, das war alles sehr übertrieben. Allerdings ist das gar nicht so schlimm, wenn man es schafft, sich auf den Film einzulassen und irgendwie habe ich das gekonnt, was selten der Fall ist bei so weit hergeholten Storys. Ich fand den Film insgesamt gelungen, vielleicht lag das auch an den Darstellern, besonders Jason Sudeikis hat seinen Job wunderbar gemacht, ihm habe ich so manche Trauer direkt abgekauft, das war dann sehr authentisch. Eigentlich finde ich solche Filme blöd, aber irgendwie hat dieser mich begeistert und ich kann nicht mal genau festmachen woran das genau gelegen hat, aber ich kann dir empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

8,0 von 10 Floßbauern