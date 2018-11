Remus will groß werden: Lustige Geschichten auf dem Weg zwischen Geburt und der Welt der Erwachsenen ist ein Buch aus dem Spielberg Verlag vom 3. September 2018.

Remus will groß werden: Anfangs, noch im Bauch der Mutter, ist alles nur langweilig. Trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, den Weg in die Welt der Erwachsenen anzutreten, um nach Jahren des Heranwachsens irgendwann selbst einer von ihnen zu werden. Amüsant erzählte Episoden, wie Kinder sie so oder zumindest so ähnlich irgendwann beim Größerwerden alle erleben.

Ein witziges kleines Buch für kleine Kinder. Besonders zum vorlesen und zeigen der Bilder geeignet und eben um Dinge zu erklären die Kinder noch nicht wissen. Zu fragen was sie mal werden wollen oder erklären was bei einer Geburt so passiert. Eben so die ersten spannenden Dinge des Lebens anreißen sag ich mal und Kinder ganz sanft auf die Zukunft und das Leben vorzubereiten. Dabei ist die Geschichte nicht nur sehr kindgerecht geschrieben, die Bilder sind auch süß gemacht. Ich kann euch bzw. euren Kindern das Buch empfehlen, schaut einfach mal rein.

7,5 von 10 Fragen des Lebens