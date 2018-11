Rem Koolhaas signiert sein Buch Elements of Architecture im TASCHEN Store in Berlin. Die Aktion findet am Donnerstag, den 29. November, von 16 bis 18 Uhr statt. Den TASCHEN Store in Berlin findet ihr in der Schlüterstraße 39. Darüber hinaus hat der TASCHEN Verlag mir ein Exemplar für eine Verlosung von diesem großartigem Buch zur Verfügung gestellt.

Elements of Architecture: Dieses Buch, das aus Rem Koolhaas’ viel gelobter Ausstellung während der ArchitekturBiennale 2014 hervorging, thematisiert die Basics des Bauens, unverzichtbare Architekturelemente wie Türen, Fenster, Treppen, Decken, Wände, Kamine oder Balkone. Eine groß angelegte Grundlagenforschung, die selbst Visionär und Chefdenker Rem Koolhaas einige Aha-Erlebnisse bescherte: „Ich war schockiert, wie wenig ich etwa auch über die Geschichte der Tür wusste, obwohl ich ein relativ kultivierter und an der Geschichte interessierter Architekt bin. Wir haben die Komplexität der Gegenwart und die der Vergangenheit entdeckt.“

