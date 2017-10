Reizvoller Skat: Tricks und Taktiken für Fortgeschrittene ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt von 2017.

Reizvoller Skat: Tricks und Taktiken für Fortgeschrittene: Skat fasziniert Menschen aller Altersklassen. Manche spielen ihn, um Spaß und Geselligkeit zu genießen. Andere schätzen die Möglichkeiten, die der Skat mit seinen Finten, Taktiken und Tricks als Denksport bietet. Dieses Buch wendet sich an die fortgeschrittenen Skatfreunde, die ihr Spiel verfeinern möchten. Es zeigt Spielzüge, die auch gewiefte Taktiker überraschen, und es demonstriert spielerische Lösungen für Blätter, die eigentlich hoffnungslos aussehen.

Kennt ihr Skat? Ich bis vor kurzem nicht, mir war das immer fremd, ein Spiel für ältere Männer sozusagen, aber wie gesagt, vor kurzem habe ich das Spiel für mich entdeckt und wenn ich etwas anfange, möchte ich auch gut darin sein, so ist mir dies Buch aufgefallen und was soll ich sagen? Es ist genial. hier lernt man so extrem viel über das Spiel, das es für Anfänger schon sehr fordernd ist, am besten ist es, wenn man das Spiel schon ein Weilchen kennt, dann fallen die Lektionen hier etwas einfacher. Aber ich habe mich da jetzt ein wenig reingekämpft und muss sagen, dass vieles schon sehr schnell fruchtet und man merkt wie man sich stetig verbessert. Mit diesem Buch kann man zwar kein wirklicher Skat Profi werden, aber man kommt relativ dich heran, daher meine klare Empfehlung für alle Skat Liebhaber. Probiert es mal aus und überrascht eure Freunde nächstes Mal mit eurem erlernten Wissen.

8,0 von 10 guten Blättern