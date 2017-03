Reife Leistung: Souverän und gesund arbeiten in jeder Lebensphase: Jede Lebensphase hat ihre ganz besonderen Anforderungen und Chancen, privat sowie beruflich. Die rasante Veränderung in der Arbeitswelt und die steigende Komplexität im Alltag verlangen ein immer wiederkehrendes Ausbalancieren der aktuellen Möglichkeiten und Grenzen – in jedem Alter. Die Autorinnen geben Impulse, um über die ganze Lebensspanne körperlich und seelisch gesund zu bleiben, sich stetig weiter zu entwickeln, Grenzen zu erkennen und zu setzen, berufliche Herausforderungen als Chance zu verstehen und größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen.

Das Buch hatte überraschenderweise einige sehr interessante Fakten parat, das hätte ich in der Form, wenn ich ehrlich bin, gar nicht erwartet. Ich dachte es sind einfach nur ein paar Tipps enthalten. Das es so stark aufgebaut ist, ist wunderbar. Beispielsweise heißt es, dass Menschen, die in ihrem Beruf nicht wertgeschätzt werden öfter krank werden. Dazu gibt es Statistiken, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. In der Tat ist es so, dass ich auch vor Jahren als ich die Idee für mein Unternehmen hatte belächelt wurde, ich wurde nicht ernst genommen und das habe ich auch in meiner Gesundheit gespürt, wenn ich darüber nachdenke. Ich hätte nie vermutet, dass da ein Zusammenhang besteht. Wenn man das aber weiß, kann man ja dagegen arbeiten.

Oder eine andere Sache, wusstet ihr, dass wenn man aus dem Arbeitsleben früher ausscheidet, auch früher stirbt? Also wenn man freiwillig ausscheidet und nicht aus gesundheitlichen Gründen. Da fragt man sich wie das zusammenhängt. Wenn man immer die Bestätigung hat auf der Arbeit und diese dann plötzlich wegfällt. Das kann man sich nur selbst erahnen. Ich fand das Buch sehr interessant und könnte mit Beispielen unendlich fortfahren, das würde aber jeden Rahmen sprengen, daher mache ich es kurz und empfehle euch einfach selbst mal reinzuschauen, es wird euch sicher helfen.