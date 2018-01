Regenbogen (Gold Edition) von Vanessa Mai ist das Erfolgsalbum mit 4 neuen Tracks von Ariola (Sony Music) aus dem Jahr 2018.

Regenbogen (Gold Edition) von Vanessa Mai: Mit vier neuen Titeln ( Wo du bist , 1000 Lieder , Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann – eine Coverversion von Nena – und Solange es dich gibt ), sowie acht weiteren neuen Remixen von Wenn das wirklich Liebe ist , Schönster Moment , Sternenmeer , Echo , Nie wieder und vielen anderen, wird VANESSA MAI ihren Fans gleich im Januar 2018 mit der limitierten Gold Edition von Regenbogen eine Riesenfreude bereiten. Mit auf dem Album ist sowohl die aktuelle Hit-Single Regenbogen im tanzbaren Starchild-Remix, als auch in der einzigartigen, romantischen Piano-Version, die sogar Eis zum Schmelzen bringen kann. Beide produziert von Felix Gauder.

Ich fand das letzte Album von Vanessa Mai schon gar nicht so schlecht, auch wenn Schlager nicht so meine große Vorliebe ist, so war ich aber dennoch auf dieses Album gespannt, das wieder Dieter Bohlen produziert hat. Das hört man sehr bei dem Track Und wenn ich träum. Der Track ist auch gleichzeitig der coolste auf dem Album.

Was ich außerdem toll finde: Auf diesem Album sind 17 Tracks, also so gut wie voll, wer macht das heutzutage noch? Immer wieder fallen mir so 8-10 Track Alben in die Hände, da schüttel ich dann immer nur mit dem Kopf, hier aber nicht, hier gibt es für sein Geld auch ordentlich etwas zu hören. Ab April 2018 wird Vanessa Mai mit ihrem neuen Album auf große Solo-Tournee durch 15 deutsche Städte gehen.

19.04.2018 Dresden, Philharmonie

20.04.2018 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

21.04.2018 Rostock, Stadthalle

04.05.2018 Düren, Arena Kreis Düren

05.05.2018 Oldenburg, Weser-Ems-Halle/Kongresshalle

07.05.2018 Bielefeld, Stadthalle

08.05.2018 Leipzig, Arena

10.05.2018 Berlin, Tempodrom

11.05.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

12.05.2018 Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.05.2018 Erfurt, Messe

14.05.2018 München, Circus Krone

17.05.2018 Mannheim, Rosengarten – Mozartsaal

18.05.2018 Chemnitz, Stadthalle – Großer Saal

09.06.2018 Stuttgart, Porsche Arena

8,5 von 10 Schlagerstars