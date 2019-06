Redcon-1 – Army of the Dead ist ein Film mit u.a. Carlos Gallardo, Mark Strange, Katarina Leigh Waters und Oris Erhuero von Koch Media aus dem Jahr 2018.

1 Bewertungen Redcon-1 - Army of the Dead [Blu-ray] Koch Media GmbH - DVD (27.06.2019)

Blu-ray, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 118 Minuten

Carlos Gallardo, Mark Strange, Katarina Leigh Waters, Oris Erhuero

Deutsch

Letzte Aktualisierung am 25.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Redcon-1 – Army of the Dead: In England ist eine gefährliche Epidemie ausgebrochen. Große Teile des Südens des Landes werden von Horden von zu „Zombies“ mutierten Menschen überrannt. Das Gebiet steht unter Quarantäne. Eine militärische Spezialeinheit muss sich trotzdem in größte Gefahr begeben, denn ihr Auftrag lautet, den Wissenschaftler Dr. Julian Raynes ausfindig zu machen und aus der Quarantänezone zu evakuieren. Er ist allem Anschein nach die einzige Hoffnung auf Heilung. Doch die Zombies sind nicht die einzige Bedrohung, und auch die Rettungsmission verläuft nicht ganz so wie geplant…

Hin und wieder sehe ich ganz gerne mal Zombiefilme, wobei ich sagen muss, das ich sie lieber mag wenn es ruhiger und beängstigender zugeht. In diesem Film war die ganze Zeit pure Action. Wie gesagt, eigentlich ist das nicht unbedingt mein Ding, war hier aber ganz nett anzusehen. Die Action war gut, die Effekte waren okay und die Zombiemasken haben mir durchaus gefallen, wenn das auch kein High End Budget war, was hier zum Einsatz gekommen ist. Insgesamt ein Zombiefilm den man schauen kann.

7,0 von 10 wilden Zombies