Redaktion Wadenbeißer Superviele Krimi-Comics ist ein Buch aus dem moses. Verlag vom 8. August 2018.

Redaktion Wadenbeißer Superviele Krimi-Comics, GEOlino, Doppelband Ina Rometsch, Illustration: Bernhard Speh

Herausgeber: moses. Verlag GmbH

Auflage Nr. 1 (08.08.2018)

Taschenbuch: 160 Seiten

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Redaktion Wadenbeißer Superviele Krimi-Comics: Die ersten 36 Fälle der Spürnasen Klara Argus und Ben Riecher auf 160 Seiten.

Seit 2008 gibt es die Geschichten um die Redaktion Wadenbeißer, die allerhand Fälle in der Schule aufklärt. Mit diesem Buch bekommt man die ersten 36 Fälle. Ich kannte das bisher noch nicht und ich denke viele von euch werden dieses Format auch noch nicht kennen, denen kann ich das auf jeden Fall schon einmal empfehlen, denn diese kindgerechten Detektivgeschichten machen echt Laune. Das ganze sieht dann so aus: Die Geschichten werden als Comic präsentiert. In diesen Comics gibts dann verschiedene Dinge zum Mitmachen. Mal muss man Wörter in eine richtige Reihenfolge bringen, mal aus einem Labyrinth entkommen, Wörter dechiffrieren und und und, alles aber ganz einfach, dass jeder die Lösung hinbekommen sollte. Falls nicht, stehen diese auch auf den letzten Seiten. Das macht sogar als erwachsener Spaß, man kann zusammen mit seinen Kindern raten und die Geschichten aufklären. Ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen, ihr werdet lange Spaß daran haben, garantiert.

9,0 von 10 Hobbydetektiven