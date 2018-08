Red Dot Design Yearbook 2018/2019 sind Bücher aus dem Verlag red dot vom 9. Juli 2018.

Red Dot Design Yearbook 2018/2019: Das Red Dot Design Yearbook 2018/2019 vereint die vier Einzelbände Living, Doing, Working und Enjoying. Die vier Einzelbände sind ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen faszinierende Bücher. Alle vier Bände zusammen gewähren einen umfassenden Überblick über den State of the Art und Trends in der Produktgestaltung. Jeder Einzelband wiederum deckt einen bestimmten Lebensbereich ab:

„Living“ umfasst die Kategorien aus dem Bereich des Wohnens und des Haushalts,

„Doing“ die Produktbereiche, bei denen es um technische Produkte und im weitesten Sinne ums „Machen“ geht, und

„Working“ präsentiert Produkte aus dem arbeits- und technologieorientierten Umfeld, und

„Enjoying“ solche Produkte, bei denen Aspekte wie Genuss und Erleben eine besondere Rolle spielen.

Ein Buch das Design Preise vergibt sollte selbst ein hervorragendes Design haben und soll ich euch was verraten? Diese Bücher haben das definitiv. Die gesamte Aufmachung ist einfach wunderbar, dafür hätte das Buch zweifellos bzw. die Bücher zweifellos einen Preis verdient, das alleine ist ein großes Highlight. Das Aufklappen alleine ist schon wunderbar, man merkt bei jedem umblättern wie hochwertig diese Bücher sind.

Mir hat dabei am besten der Living Teil gefallen, also darin geht es um alles was zum Leben in den Haushalt gehört. Natürlich waren die anderen Bücher auch ein Highlight, ich persönlich interessiere mich aber am meisten für eben Haushaltsgeräte. Im Speziellen an Küchen, ich habe selbst lange nach der perfekten Küche für mich gesucht und bin echt froh eine so schöne Küche zu haben aber im Vergleich zu den Designs in diesem Buch sieht sie schäbig aus. Spaß beiseite, die Designs in diesen Büchern sind nochmal etwas geiler als alles das was man so kennt. Das macht einen heidenspaß drin zu blättern und die Dinge zu entdecken. Wer sich für Designs interessiert, dem kann ich diese Bücher nur empfehlen, vor allem aber weil man eine riesen Menge bekommt für vergleichbar wenig Geld, da fragt man sich wie der Verlag da noch Gewinn machen kann, ich bin schwer begeistert und kann dies kaum in Worte fassen, also schlagt am besten selbst zu und lasst euch auch begeistern.

10 von 10 Topdesigns