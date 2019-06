Red Corner – Labyrinth ohne Ausweg ist ein Film mit u.a. Richard Gere, Bai Ling und Bradley Whitford von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1997.

Red Corner – Labyrinth ohne Ausweg: Ein Vertragsabschluss in Peking gerät für den Anwalt Jack Moore (Richard Gere) zum Alptraum. Nach einer ausschweifenden Nacht wacht Moore neben einer weiblichen Leiche in seinem Bett auf. Er wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Innerhalb von nur einer Woche könnte Moore verurteilt und hingerichtet werden. Die ihm zur Seite gestellte Pflichtverteidigerin (Bai Ling) ist die Einzige, die Moore noch retten kann. Schon bald stoßen die beiden auf erste Ungereimtheiten und schließlich auf ein regelrechtes Komplott.

Die 90er Jahre waren filmtechnisch genau meine Zeit und deshalb bin ich sehr verwundert, dass ich diesen Film noch nicht kannte, denn er ist von 1997. Eigentlich habe ich zu der Zeit so gut wie alle Filme gesehen, dachte ich zumindest. Ich war also diese Tage ganz überrascht als ich gesehen habe, dass dieser Film nun endlich auf Blu-ray erscheint. Ein Top Thriller mit bester Besetzung. Richard Gere sowieso, das muss man einfach so sagen. Weit mehr hat mich Bai Ling fasziniert, die hier eine so klasse Rolle spielt. Ganz ungewohnt zu dem was sie sonst so spielt und bei weitem nicht so freizügig wie man es von ihr gewohnt ist. Ich bin überrascht von dieser schauspielerischen Leistung und kann euch den Film daher sehr empfehlen, schaut ihn euch unbedingt an.

Packender Verschwörungs-Thriller vom Produzenten Wolfgang Petersen („Das Boot“, „Air Force One“) mit Richard Gere als angeklagter Medienanwalt und Bai Ling („The Crow“, „Star Wars“) als seine mutige Pflichtverteidigerin. Inszeniert von Regisseur Jon Avnet („Aus nächster Nähe“, „Grüne Tomaten“) und Kameramann Karl Walter Lindenlaub („Independence Day“)

9,0 von 10 Unschuldigen Tätern