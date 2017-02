Real Boxing Academy – Boxen lernen mit Arthur Abraham: Steig in den Ring mit Arthur Abraham und lerne Boxen mit dem Weltmeister! Du lernst alle Grundtechniken und verbesserst deine Fitness, Kraft und Ausdauer in der Real Boxing Academy. Es bedarf keiner Vorkenntnisse, um zu beginnen, und man benötigt auch nicht zwingend Equipment. Alle Übungen sind so ausgelegt, dass sie auch ohne Zubehör funktionieren.

Wie kaum eine andere Sportart vereint Boxtraining körperliche Kraft mit Taktik, Geschick und Ausdauer. Der perfekte Sport, um seinen Körper fit und agil zu halten. Ob als Fitnesssport, als Breitensport oder als Leistungssport. Kondition, Konzentration, Koordination, Reaktionsvermögen, Technik und Taktik werden verbessert und man kann sich richtig auspowern. Wenn du Boxen lernen willst, fang jetzt an mit Arthur Abrahams „Real Boxing Academy“!

Als Boxer finde ich Arthur Abraham klasse, ein Weltmeister, einfach ein toller Boxer. Als Mensch eher nicht so, er hat mal auf wirklich herablassende Art ein Interview abgesagt, seit dem bin ich überzeugt, dass so groß wie er im Sport ist, Menschlich… ihr wisst was ich sagen will. Dennoch möchte ich seine DVD vorstellen, denn diese zeigt wieder den Boxer Arthur Abraham, den ich nach wie vor toll finde, man muss das eben trennen können.

Das Programm ist gelungen, wenn man das durchzieht geht es über mehrere Monate, ich denke um dann wirklich zu sagen, dass man Boxen kann, ist es nicht geeignet, aber es ist wunderbar als Fitness Training für zuhause geeignet, denn die Bewegungen sind klasse, der ganze Bewegungsapparat wird gefördert und das beste ist: Man braucht nicht zwingend Utensilien um trainieren zu können, alles geht auch mit dem eigenen Körpergewicht, was meiner Meinung nach eh die beste Methode ist. Wer also wirklich in 8 Wochen wesentlich fitter sein möchte sollte dies Training mal probieren, wie aber Arthur Abraham auch in vielen seinen Kämpfen muss man sich hier durchbeißen.

