RB Leipzig: Grandioser Fußball zwischen Liebe und Hass ist ein Buch aus dem Verlag Edition Steffan vom 1. Juli 2017.

RB Leipzig: Grandioser Fußball zwischen Liebe und Hass: RB Leipzig hat die Bundesliga aufgemischt. RB Leipzig hat wie kein anderer Fußballclub zuvor polarisiert. Grenzenlose Liebe, vor allem in Leipzig und Umgebung stehen im krassen Gegensatz zu bösartigen Anfeindungen, ja purem Hass. Traditionalisten und Fußballromantiker jeder Schattierung sehen durch RB Leipzig die Grundfeste des Sports bedroht. Zu Recht? Dieses Buch dokumentiert, auch mit einem Schuss Satire die Ereignisse auf und vor allem neben dem grünen Rasen im Verlauf der gesamten Spielzeit 2016/17, als RB Leipzig die vermeintlich heile deutsche Fußballwelt mit einem unvergleichlichen Power-Fußball nachhaltig revolutionierte.

RB Leipzig ist so ein Thema für sich im Fussball. Ich fand den Club bis in die 2. Bundesliga sympathisch. Mir ist das egal ob da jemand viel Geld reinsteckt, ich glaube auch nicht das das schlecht ist für den Fussball, ich denke das bereichert auf eine Art und Weise auch das Geschäft. Was mir den Club aber unsympathisch gemacht hat ist wie man damals mit Daniel Frahn umgegangen ist. Das macht man nicht. Geld ist das eine Ding, man darf aber auch nicht die Menschlichkeit vergessen und das hat RB Leipzig nicht drauf. Dies Buch fand ich trotzdem interessant, weil es die letzte Saison zeigt, die hat Rb ja gut gespielt auch die Spielweise gefällt mir. Wie soll ich das sagen, als Fussball-Fan bin ich da oft einfach hin und hergerissen.

7,0 von 10 Kaltgetränken