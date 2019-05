Raus in die Wildnis: Praktisches Wissen für das Leben in der Natur ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 29. April 2019.

Raus in die Wildnis: Praktisches Wissen für das Leben in der Natur: Ein Wochenende unter freiem Himmel in den heimischen Wäldern oder eine mehrwöchige Kanutour in Schweden oder Kanada – Zeit in der Wildnis zu verbringen, ihre Stille, Einfachheit und Ursprünglichkeit zu geniessen, ist eine heimliche Sehnsucht vieler Menschen. Den passenden Lagerplatz finden, morgens einfach in den Fluss springen, einen Fisch fangen und am Lagerfeuer braten, Wildpflanzen für die Wundpflege nutzen, Trinkwasser bereiten, Tierspuren lesen.

Dieses Buch verbindet das alte Wildniswissen unserer Vorfahren mit moderner Outdoortechnik und vermittelt einfaches und praktisches Wildnis-Knowhow für das Abenteuer draussen in der Natur. Was braucht es wirklich an moderner Ausrüstung? Wie kann man das, was die Natur bietet, direkt nutzen? Feuer, Trinkwasser, Knotentechnik, Holzverarbeitung, das Wissen über essbare Wild- und Medizinpflanzen, Spurenlesen, Fischen und Jagen, Lagerbau kurz: alles für ein sicheres und entspanntes Unterwegssein in der Wildnis. Begleitet von selbst erlebten Geschichten aus der langjährigen Wildniserfahrung des Autors.

Ich hatte ja in der Tat mal darüber nachgedacht ein paar Tage in der „Wildnis“ zu leben mit Freunden. Wildnis haben wir hier in Deutschland ja nicht wirklich, das ist dann eher Camping im Wald, trotzdem hat das irgendwas, was mich fasziniert. Ein paar Tage draußen leben, nur von der Natur, das finde ich einfach mega spannend und habe mir dazu mal dieses Buch besorgt, das beachtliches zu berichten hat. Hier lernt man worauf man achten muss, auf was es ankommt. Natürlich eher auf wirkliche gefährlichere Orte gerichtet wie die kanadische Wildnis, aber man kann das Buch trotzdem als Leitfaden für solche Ausflüge nehmen, wie ich sie vorhabe und daher meine klare Empfehlung, schaut es euch selbst einfach mal an.

8,5 von 10 wilden Kräutern