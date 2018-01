Raspberry Pi für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 17. Januar 2018.

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 2 (17.01.2018)

Taschenbuch: 397 Seiten

Raspberry Pi für Dummies: Sean McManus und Mike Cook führen Sie Schritt für Schritt in die Nutzung des Raspberry Pi ein und verschaffen Ihnen einen Überblick über all die Möglichkeiten, die er Ihnen bietet. Sie zeigen Ihnen, wie Sie den Raspberry Pi zum Laufen bringen, sich unter Linux zurechtfinden, den Raspberry Pi als ganz normalen Computer mit Office- und Bildverarbeitungsprogrammen oder als Mediencenter zum Abspielen von Musik und Videos nutzen. Außerdem lernen Sie, wie Sie die Platine mit Scratch und Python programmieren, und erfahren alles über die Verwendung des Raspberry Pi als Steuereinheit für elektronisches Spielzeug.

Ich wollte schon so lange mal was mit dem Raspberry Pi machen, seit Jahren nehme ich mir das immer mal wieder vor, jetzt reicht es, dachte ich mir beim Erscheinen von diesem Buch. Das Buch erklärt den Raspberry Pi wirklich sehr von Anfang an. Für mich war das ehrlich gesagt etwas zu weit ausgeholt, aber es richtet sich eben an die „richtigen“ Anfänger, die sonst keine Berührung vielleicht mal mit anderen Systemen als einen Windows Rechner haben. Finde ich auch gut, denn so hat wirklich jeder eine Chance mit dem Raspberry Pi rumzuspielen und für dessen Einsatz gibt es beinahe unendlich viele Möglichkeiten. Ich selbst will mir eine Retro Maschine bauen mit allen alten Retro Konsolen Spielen drauf. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem laufenden halten, schaut doch so lange auch mal in dies Buch rein und vor allem spiel mal kreativ mit dem Raspberry Pi herum, sicher wirst auch du eine Idee haben? Viel Spaß bei der Umsetzung.

7,5 von 10 leckeren Himbeeren