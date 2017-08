Rapoo VPRO V720S Beleuchtete Mechanische RGB Gaming Tastatur ist eine Mechanische Full-Size Tastatur (blaue Switches), konfliktfreie Tasten erlauben ein gleichzeitiges Drücken mehrerer Tasten.

Rapoo VPRO V720S Beleuchtete Mechanische RGB Gaming Tastatur: Die V720S ist eine mechanische Full-Size Gaming Tastatur mit blauen Switches. Alle Tasten sind konfliktfrei und erlauben ein geichzeitiges Drücken mehrerer Tasten, wobei jeder Befehle ausgelöst wird. Frei programmierbar sind alle Tasten (Einzel-, Kombinations- sowie Macro-Tasten). Der On-Board Speicher „Save and Play“ speichert die Tastaturkonfiguartion im Gaming Modus. Diese Einstellung kann an jedem Computer verwendet werden ohne das es einer Software bedarf.

Die Gaming-Tastatur hat eine frei anpassbare RGB Hintergrundbeleuchtung. Mit den VPRO Kombinationstasten kann zwischen einer Variation an voreingestellten Modi gewechselt werden. Jede einzelne Taste hat eine Lebenszeit von bis zu 60 Millionen Clicks.

Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 60 Millionen Anschläge hält jede Taste. Wenn man mal einen Roman nimmt, der hat in etwa 55.000 Wörter. Sagt man im Schnitt hat jedes Wort 5 Buchstaben hat ein Roman 275.000 Buchstaben. So könnte man über 200 Bücher schreiben mit einem Buchstaben. Blödes Beispiel, aber es zeigt wie viel 60 Millionen Anschläge sind. Die Qualität merkt man auch wenn man die Tastatur vor sich hat.

Aber ich schweife ab. Ich fand die Tastatur sehr gut verarbeitet, die Beleuchtung hat mir auch sehr gut gefallen und ich habe damit sogar die letzten Tage gearbeitet, ging auch hervorragend. Der Druckpunkt ist sehr angenehm und der Klang hervorragend. Sie klingt wie eine Schreibmaschine, ich liebe diesen Sound, ich tippe da so gerne mit.

Einzige Kritik sind die Aufstellfüße an der Unterseite, normale Tastaturen klappen ja nach vorne, bzw. hinten weg, bei dieser ist das seitlich, was mich schon ab und an gestört hat, wenn ich die Tastatur weiter nach links oder rechts gezogen habe, denn ich passe oft den Sitz der Tastatur an und weniger wie ich vor dem PC sitze, dabei ist es oft vorgekommen, dass die Füße zusammengeklappt sind, das geht leider sehr leicht. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, sonst ist das eine klasse Tastatur für den Preis, ein tolles Einsteigermodell für Gamer.

7,5 von 10 Gaming Tastaturen