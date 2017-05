Rapoo K2600 2.4G Wireless Tastatur mit TouchPad: Die K2600 wurde konzipiert um den Smart-TV oder den angeschlossenen Media-PC am Fernseher einfach und bequem vom Sofa aus zu steuern und Internetinhalte kinderleicht aufzurufen. Maximaler Komfort und bestmögliche Funktionalität stehen hierbei im Vordergrund. Für eine mühelose Navigation sorgen zahlreiche Shortcuts und Multimediatasten, die beispielsweise eine schnelle Anpassung der Lautstärke gewährleisten oder einen direkten Zugriff auf den Mediaplayer ermöglichen. Die zuverlässige 2,4 GHz-Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 m bei einer Abdeckung von 360° garantiert eine sichere und störfreie Verbindung mit dem Smart-TV oder Media-PC. Zum Verbinden einfach den mitgelieferten NANO-USB-Empfänger in das Empfängergerät stecken und die Tastatur verbindet sich automatisch.

Clever: Auf der Rückseite ist ein Fach, damit der Empfänger beim Transport nicht verloren geht. Das extra große Touchpad mit 110 x 80 mm bietet ausreichend Platz für eine exakte und schnelle Benutzersteuerung. Zusätzlich unterstützt das Keyboard die Windows-10-Gestensteuerung, für eine noch flottere Windows-Navigation. Besonders hilfreich und praktisch ist die zusätzliche Taste oben links in der Ecke des Keyboards, womit die linke Maustaste ausgeführt wird. Die versiegelte Membran sorgt für eine lange Lebensdauer der Tastatur, da kein oxidierender Sauerstoff in die Tastenzwischenräume eindringen kann. Das schlanke und elegante Full-Size-Design von 375 x 145 x 23 mm gewährleistet ein uneingeschränktes Tippgefühl mit einem kurzen aber präzisen Tastenanschlag

Ich muss direkt vorweg sagen, dass ich diese Tastatur nicht am PC hatte, bzw. nur kurz um sie zu testen. Das funktioniert auch ganz super und macht Sinn für alle die, die gerne mit einer Notebook Tastatur arbeiten, vorzugsweise mit der Touch Fläche und dies auch am PC haben wollen, denn das funktioniert super und kann die Maus komplett ersetzen. Ich arbeite am PC allerdings lieber mit Maus, daher war diese Tastatur für meinen PC keine Option, für meinen Fernseher aber sehrwohl.

Ich surfe schon mal mit dem Fernseher ein paar Seiten ab, benutze YouTube, andere Apps, wo ich mich immer geärgert habe, dass ich alles mit der Fernbedienung eingeben muss, daher habe ich nach einer günstigen Tastatur gesucht, die mir den Komfort bietet das nicht mehr mit der Bedienung tun zu müssen. Außerdem sollte sie nicht zu teuer sein und dennoch eine gewisse Qualität haben. Die Entscheidung ist auf diese Rapoo Tastatur gefallen, was auch gut war, denn ich bin sehr zufrieden. Mir gefallen sogar diese hohen Tasten, das macht richtig Laune darauf zu tippen.

Von der Verarbeitung und Qualität ist sie okay, nicht extrem hochwertig, aber auch nicht billig, eben ein gutes Mittelmaß, das was es für den Fernseher sein muss. Daher kann ich euch diese Tastatur sehr empfehlen, zumindest für den Fernseher, für den PC darf es mir dann doch etwas hochwertiger sein.