Ralph reichts ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 17. Dezember 2018.

Ralph reichts: Randale-Ralph hat es satt, im Videospiel „Fix-It Felix“ immer nur der Bösewicht zu sein. Er wäre viel lieber der Gute, der zum Dank Medaillen bekommt und mit seinen Freunden feiert. So macht er sich außerhalb seines Spiels auf die Suche nach seiner eigenen Medaille. Unbeabsichtigt löst er damit im Action-Spiel „Hero’s Duty“ Chaos aus und entdeckt schließlich in „Sugar Rush“ eine verwandte Seele. Power-Göre Vanellope reicht es, als Programmierstörung ausgegrenzt zu werden. Sie will mit Ralphs Unterstützung Rennchampion und endlich akzeptiert werden.

Ich glaube viele von euch kennen bereits den Film Ralph reichts, ich auch, ich fand ihn damals extrem komisch und eine tolle Idee, dass Computerspielhelden und auch Bösewichte wirklich leben und so ihre ganz eigenen Geschichten und Abenteuer erleben. Ich war mir erst nicht so sicher ob das auch via Hörbuch komisch rüberkommt, aber schnell wurde ich eines besseren belehrt. Es ist saukomisch vorgelesen von Steffen Groth, der seine Stimme wunderbar an die Charaktere anpasst. Ich hatte mit der Geschichte meinen Spaß, vielmehr aber noch mit dem Nachfolger.

Ralph reichts 2: Chaos im Netz: Als das Videospiel „Sugar Rush“ den Geist aufgibt, müssen Randale-Ralph und seine Freundin Vanellope ihre alten Arcade-Spielautomaten verlassen und im Internet nach einem Ersatzteil suchen. Doch das gigantische World Wide Web hat es in sich und die beiden virtuellen Helden erleben nicht nur allerhand Abenteuer, sondern treffen z. B. auch auf Star-Wars-Sturmtruppen oder die versammelten Prin-zessinnen von Anna und Elsa bis Vaiana, als sie auf der Disney-Website landen …

9,0 von 10 Urkomischen Abenteuern