Rakete startklar!: Wie aus Jungs echte Kerle werden: Jugendliche müssen sich in einer komplexen und stark sexualisierten Welt zurechtfinden. Sie kurz vor dem Eintritt in die Pubertät bestmöglich auf die Herausforderungen des Erwachsenwerdens vorzubereiten, ist Ziel dieser beiden Aufklärungsbücher, die aus der Zusammenarbeit der diplomierten Familienhelferin Regula Lehmann und des Sexualpädagogen, Philosophen und Theologen Pascal Gläser entstanden sind.

Die jugendgerechte Aufmachung und die witzigen Illustrationen von Claudia Weiand ermöglichen einen lockeren Zugang zu den Themen, die Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren häufig «peinlich» sind. Inhalte wie „Identitätsfindung“, „Umgang mit Gefühlen“ oder „Kommunikation“ stellen die sexuelle Aufklärung in einen ganzheitlichen Kontext. Die Kids sollen Bescheid wissen: über sich selbst und über das, was bei Jungs und bei Mädchen in der Pubertät abgeht. Die Vorpubertät ist, wie Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, der ideale Zeitpunkt, um diese wichtigen Themen humorvoll und altersgerecht zu vermitteln.

Ich dachte erst, dass die Idee einfach klasse ist so ein Buch zu machen, ich hätte es früher gebraucht dachte ich noch, weil in meiner Familie nie wirklich jemand offen über Dinge wie Sexualität gesprochen hat. Doch man merkt leider, dass ein Theologe das Buch geschrieben hat, denn die Ansätze hier sind teilweise aus den letzten Jahrhunderten. Kindern heute zu erzählen Sex sei nur was für die Ehe ist in unserer sexualisierten Gesellschaft einfach Blödsinn. Warum sollte nicht jeder Spaß an Sexualität haben? Wenn man aufgeklärt ist über die Risiken wie ungewollt schwanger werden, Aids etc. dann kann doch jeder so viel Sex haben wie er möchte, denn Sex ist eine schöne Sache, warum für eine Sache aufheben wo man nicht einmal weiß ob das mit dem entsprechenden Partner passt? Ich habe das Buch dann zugeklappt, ich war enttäuscht, ein Buch das verspricht offen zu sein, ist so verschlossen und altmodisch.