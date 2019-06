Rätseluniversum: Alice im Wunderland ist ein Buch von den Ullmann Medien vom 15. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Rätseluniversum: Alice im Wunderland: Schlüpfen Sie durch den Kaninchenbau in die fantastische Welt der Rätsel und Denksportaufgaben! Inspiriert von Lewis Carrolls Kinderbuchklassikern „Alice im Wunderland“ und „Alice hinter den Spiegeln“ umfasst der neueste Band der erfolgreichen Rätseluniversum-Reihe über 100 wundersame Rätsel in drei Schwierigkeitsstufen – mit beliebten Figuren wie der Grinsekatze, dem Hutmacher und natürlich Alice in den Hauptrollen.

Die Geschichte von Alice im Wunderland mag ich sehr, ich kann gar nicht mehr sagen wie oft ich diese schon in den verschiedensten Formen gelesen, gehört oder gesehen habe und immer wieder bin ich schwer begeistert davon. Sehr begeistert bin ich auch von diesen Denkaufgaben im Rahmen der Geschichte von Alice im Wunderland. Ich kann euch sagen, manchmal muss man sich wirklich sehr anstrengen und schon die ein oder andere einfache Aufgabe hat es schon ganz schön in sich. Mir hat das viel Spaß gemacht, da kann man auch wunderbar im Familienkreis vorsitzen und zusammen nachdenken, daher meine klare Empfehlung.

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer es gerne kompliziert mag, dem kann ich das Buch Escape Room-Universum: Rätsel-Universum aus demselben Verlag ebenfalls empfehlen. Der Escape-Room für Unterwegs. Verschiedene Schwierigkeitslevel. Für jugendliche und erwachsene Escape-Room-Fans.

8,5 von 10 schweren Rätseln