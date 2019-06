Rätsel to go Denksport-Mix, sind kleine Boxen mit jeder Menge Denksportaufgaben aus dem moses. Verlag vom 5. Juni 2019.

Ich liebe so Denksportaufgaben und diese folgenden drei Bücher bietet da vieles unterschiedliches mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten für jeden Geschmack. Ich fand die Sport Variante gut, weil ich mich da am besten auskenne. Die Fragen und unterschiedlichen Rätsel sind dabei nie zu schwer, oft leicht und manchmal fordernd, eben auch dort ein Mix aus jeder Schwierigkeit. Mir haben die drei Sets gut gefallen, gerade wenn einem langweilig ist oder man unterwegs ist ein schöner Zeitvertreib.

Letzte Aktualisierung am 18.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Rätsel to go Denksport-Mix: sporty edition: Dieses Rätselbuch kann sich sehen lassen. Hinter der raffinierten Handtaschenoptik verbirgt sich ein besonders bunter Rätselmix aus 20 verschiedenen Rätselarten – Kreuzworträtsel, Labyrinthe, Sudokus, Schwedenrätsel und Drudel. Das Rätselheft passt in jede Handtasche!

Rätsel to go Denksport-Mix: elegant edition: Dieses Rätselbuch kann sich sehen lassen. Hinter der raffinierten Handtaschenoptik verbirgt sich ein besonders bunter Rätselmix aus 20 verschiedenen Rätselarten – Kreuzworträtsel, Labyrinthe, Sudokus, Schwedenrätsel und Drudel. Das Rätselheft passt in jede Handtasche!

Rätsel to go Denksport-Mix: bunt & wild edition: Dieses Rätselbuch kann sich sehen lassen. Hinter der raffinierten Handtaschenoptik verbirgt sich ein besonders bunter Rätselmix aus 20 verschiedenen Rätselarten – Kreuzworträtsel, Labyrinthe, Sudokus, Schwedenrätsel und Drudel. Das Rätselheft passt in jede Handtasche!

8,0 von 10 schweren Denkaufgaben