Radikal ganzheitlich entgiften: Körper, Geist und Umfeld reinigen mit ätherischen Ölen ist ein Buch aus dem Schirner Verlag vom 20. September 2018.

Radikal ganzheitlich entgiften: In unserem Alltag sind wir vielen Belastungen ausgesetzt. Nicht nur Giftstoffe in Nahrung und Trinkwasser, in Kosmetika und Putzmitteln beeinträchtigen unsere Gesundheit, auch Dauerstress, künstliches Licht, Lärm und negative Nachrichten wirken wie Toxine auf unseren Geist und unseren Körper. Die Expertin für ätherische Öle Karin Opitz-Kreher zeigt viele Möglichkeiten auf, diese wertvollen Essenzen einzusetzen, um uns selbst, unsere Gedanken und Gefühle ganzheitlich und natürlich zu entgiften. Noch besser ist es selbstverständlich, es gar nicht erst zur Belastung kommen zu lassen. Daher bietet die Autorin auch umfangreiche Informationen darüber, wie wir bewusst gesünder konsumieren und uns verhalten können.

Ich weiß nicht ob ich daran glauben kann ob diese ätherische Öle wirklich dabei helfen Streß abzubauen und sich wohler zu fühlen. Aber ich will damit auch nicht sagen, dass man es nicht zumindest für sich ausprobieren sollte, denn alles ist besser als Streß zu ertragen. Ich selbst hatte in den letzten Wochen einiges an schlechten Nachrichten und viel Streß, daher habe ich mir dieses Buch als Option besorgt es einfach mal auszuprobieren. Erfahrungswerte darüber sollte allerdings jeder selbst sammeln, da will ich keine Empfehlung aussprechen. Was ich aber empfehlen kann ich dieses Buch, denn es ist sehr gut erklärt und es ist aufgrund seiner Größe jederzeit gut greifbar und einsetzbar. Probiert es doch einfach selbst mal aus.

Aus, aus demselben Verlag, kann ich euch das Buch Augen lieben Heilkräuter empfehlen: Die reiche Apotheke der Natur steht uns noch heute zur Verfügung, und viele wenden sich ihr wieder zu. Zur Linderung von Fehlsichtigkeiten und Augenerkrankungen machte sich die Optikermeisterin und Augentrainerin Caroline Ebert auf die Suche nach natürlichen Alternativen. Fündig wurde sie bei Kräuterheilkundigen aller Zeiten: von der heiligen Hildegard über Paracelsus bis Maria Treben. Was deren Rezepturen für unsere Sehkraft und Augengesundheit tun können, hat die Autorin erforscht und in der Praxis getestet. Ob Altersweitsichtigkeit, grüner und grauer Star oder Maculadegeneration – für jedes Augenleiden stellt sie Ihnen geeignete Rezepte und Anwendungen vor. Machen Sie sich die Kraft der Natur zunutze, und tun Sie Ihren Augen etwas Gutes!

7,5 von 10 ätherische Ölen