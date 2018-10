Queen Victoria: Das kühne Leben einer außergewöhnlichen Frau ist ein Buch aus dem Theiss Verlag vom 24. September 2018.

Queen Victoria: Das kühne Leben einer außergewöhnlichen Frau: Queen Victoria gilt als prüde, ewig trauernde und zurückgezogene Matrone war sie das wirklich? Mit nur 18 Jahren bestieg sie den Thron. Mit 20 heiratete sie Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, mit dem sie neun Kinder hatte. Sie liebte Sex. Und sie setzte ihre Macht bewusst ein. Sie überschritt konventionelle Grenzen, äußerte klar ihre Meinung und begann nach dem Tod ihres geliebten Albert eine intime Beziehung mit ihrem Diener John Brown. Die Frau, die schon zu Lebzeiten einem ganzen Zeitalter ihren Namen gab, verkörperte selbst gerade nicht die bürgerlichen Traditionen und Konventionen, für die das viktorianische Zeitalter steht. Julia Baird schreibt mit großer erzählerischer Kraft die bewegende Geschichte einer Frau, die neben den wichtigen politischen Fragen ihrer Zeit mit vielen durchaus heutigen Probleme konfrontiert war: der Balance zwischen Arbeit und Familie, den Schwierigkeiten der Kindererziehung, Ehekrisen, Verlustängsten und Selbstzweifeln.

Ich habe vor einige Zeit die Fernsehserie Victoria entdeckt, die ich seitdem richtig verschlinge sobald neue Folgen kommen. Ich habe mich eigentlich nie für Königshäuser interessiert, doch diese Serie hat meine Begeisterung geweckt, sogar so sehr, dass ich mehr über die „echte“ Victoria erfahren wollte. Wie sehr ist die Serie am Original, wie war das damals wirklich alles und war sie wirklich so wie in der Serie dargestellt? Wenn Du dieselben Fragen hast, dann kann ich dir dieses Buch mehr als empfehlen, denn hier wird Victoria bis ins Detail vorgestellt. Ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt und man erfährt hier so viele Details, das ist unglaublich. Ich hatte richtig Spaß beim lesen, irgendwie war die Zeit in der sie geherrscht hat aber auch total interessant. Schaut einfach selbst mal rein, ich kann es euch mehr als empfehlen.

9,5 von 10 Königinnen