Queen Elizabeth II. – Ein Leben für die Krone ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises (Aberle Media) aus dem Jahr 2018.

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 62 Minuten

Queen Elizabeth II., Philip Duke von Edinburgh, Charles Prince of Wales, Diana Princess of Wales, Camilla Duchess of Cornwall

Deutsch

Queen Elizabeth II. – Ein Leben für die Krone: Das Leben der Queen Elizabeth II. war stets von Höhen und Tiefen geprägt. Sie gilt als die Verbindung von viktorianischen Werten, wie Pflichterfüllung und Ehrerbietung und dem modernen Kult des Individuums. Dies führt und führte regelmäßig zu Spannungen in ihrem Umfeld, weshalb die Königin eine interessante und bewegende Biographie vorzuweisen hat, die in dieser Dokumentation erstmals spannend, lebendig und nachvollziehbar erzählt wird. Was bewegte die Königin in ihrem Leben am meisten, wie ging sie mit dem Tod von Diana um? Neue Sichtweisen einer wunderbaren Frau werden in dieser Dokumentation geboten.

Das Leben der Queen Elizabeth II. ist schon interessant, ich bin zwar nun nicht so ein Fan von Königshäusern, dennoch finde ich es spannend im Bezug auf Queen Elizabeth II. weil sie eben schon so lange das Land regiert. Man muss sich mal vorstellen welche Zeitabschnitte sie alle mitgemacht hat. Diese Doku zeigt diese eindrucksvoll, wobei die interessanten natürlich die sind, wie sie an die Krone gekommen ist und alles was davor war. Die Doku zeigt dabei wunderbare Originalaufnahmen. Für Interessierte ein Hingucker, Für Fans des Königshauses ein Highlight.

8,0 von 10 wertvollen Kronen