Quarantine: In Quarantine sind die Spieler Leiter der Pandemic Defense, einer internationalen Biosicherheits-Behörde. Sie müssen schnell auf die rasante Ausbreitung einer tödlichen Seuche reagieren. Ein neuer Erreger ist aufgetaucht und jede Runde zählt – unser Überleben hängt ganz von den Entscheidungen der Spieler ab. Stellen Sie ein Experten-Team zusammen und setzen Sie es bei hochriskanten Missionen auf der ganzen Welt ein. Erforschen Sie die Krankheit, verbessern Sie die Technologie und halten Sie den Erreger im Zaum, bevor er die gesamte Menschheit infiziert – und tötet.

Kennt ihr das Spiel Plague Inc.? Das ist ja relativ bekannt, dort muss man einen Virus, sozusagen eine Seuche erstellen, die die ganze Welt vernichtet. Quarantine ist im Grunde das Gegenstück, hier müssen wir es verhindern, Seuchen und Viren vernichten, Menschen retten. Dabei ist Quarantine ähnlich wie Plague Inc. sehr einfach gehalten. In einem kurzen Tutorial lernt man das wichtigste und das sind wirklich nur wenige Handgriffe. Das Spiel ist schnell gelernt, dann aber gar nicht so leicht zu handhaben, jedenfalls bis man es raus hat in welcher Reihenfolge man was zu tun hat. Dann ist es auch auf hohem Schwierigkeitgrad einfach, da es aber noch im Early Access ist, wird da sicher noch an der Stellschraube gedreht. Aber schon jetzt ist es richtig Spaßig und unterhaltsam für zwischendurch.