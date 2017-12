Quäl das Fleisch ist ein hartes Hörbuch und nichts für schwache Nerven aus dem Festa Verlag von 2017.

Quäl das Fleisch: Nachdem sie in Manhattan entführt wurde, wird Zoey in einen Bunker verschleppt und Opfer der abartigen Fantasie eines kranken Mannes. Doch sie ist nicht die einzige Gefangene, in Käfigen vegetieren dutzende Frauen vor sich hin. Täglich werden sie gequält …

Ich hatte verschiedene Hörspiele aus dem Festa Verlag diese Tage entdeckt und fand die Cover allesamt genial, da war dann auch dieses mit dabei. Mir wurde dann gesagt, dass diese Hörspiele wirklich hart sind und das das nicht für jeden was seie. Das kann ich genau so an euch weitergeben. Das ist nicht wie ein Horrorfilm, sondern wirklich extrem ekelig und hart. Ich kann euch da gar kein Beispiel für geben, hier werden Dinge erklärt, die ich im Leben so nie machen oder sagen würde. Aber irgendwie war das auch interessant und mal was völlig anderes.

Die Sprecherin macht ihren Job hier auch ganz okay, ich hätte mir mehr Emotionen gewünscht, wenn ich ehrlich bin, gerade wenn man die Frau spricht die gefesselt auf dem Bauch liegt und von mehreren Männern… dennoch kommt die Atmosphäre gut rüber und man schüttelt ständig mit dem Kopf, kann aber auch nicht aufhören zu hören. Wenn du es also auch etwas härter magst, dann trau dich und höre hier einfach mal rein.

7,5 von 10 harten Sprachen in Hörspielen