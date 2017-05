Pull it!: Schwein, Rind, Lamm, Fisch, Wild, Geflügel: Pulled Pork kennt mittlerweile jeder und auch die mobile Gastronomie kommt nicht mehr ohne Pulled Pork Burger aus. Carsten Bothe zeigt praxisorientiert, wie man diese Köstlichkeit frisch und saftig selber machen kann. Ob im Kugel-, Gas- oder Keramikgrill oder im Backofen: Hier wird gezeigt, wie man die Temperatur steuert, welches Fleisch sich am besten eignet und wie man einen Long Job macht, ohne neben dem Grill zu stehen. Neben klassischen Rezepten mit Schwein wird auch Rind, Lamm, Huhn, Pute, Wild und Fisch gepulled.

Ich fand das Buch sehr spannend, denn zunächst wird erst einmal erklärt wie die Esskultur der Amerikaner funktioniert, denn diese Art Fleisch zuzubereiten kommt aus den USA. Ich war selbst noch nicht dort, man kennt ja nur so typische Dinge aus dem Fernsehen und ich dachte bisher das wären Vorurteile, aber Amerikaner essen, wie es der Autor weiß wirklich ungesünder als wir, vor allem aber anders. So hat es sich auch beispielsweise eingebürgert, dass man dort von Papptellern isst im Allgemeinen. Hier kaum vorstellbar, dass Muttern am Sonntag zum Essen einlädt und man das auf Pappe bekommt. Aber ich schweife ab.

Das Buch erklärt darüber hinaus genau wie man die verschiedenen Arten von Fleich präpariert um es eben optimal zupfen zu können und das es natürlich auch den optimalen Geschmack erreicht. Diese Erklärungen nehmen einen großen Teil des Buches in Anspruch, das fand ich mehr als interessant. Dazu kommen dann allerhand Rezepte, bei denen einen das Wasser im Mund zusammenläuft, ich habe gerade so richtig hunger bekommen, daher kann ich euch das Buch sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein, ihr werden richtig Bock drauf bekommen.