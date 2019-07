Pünktlich zur Einschulung gibt es schöne Bücher zum lesen lernen, die ich euch heute einmal kurz vorstellen. Die Bücher kommen alle aus dem Gondolino Verlag.

Eine Freundin von mir hat eine kleine Tochter die jetzt in die Schule kommt und da ist lesen lernen natürlich das große Thema. Ich habe mich mal umgeschaut welche Bücher es dafür so gibt, denn ich finde man sollte das zuhause auch noch trainieren, denn es gibt nichts wichtigeres als lesen, das vereinfacht einem einfach sehr vieles. Natürlich soll das fürs Kind nicht wie Arbeit und lernen wirken, daher hier einige Bücher bei denen eure Kinder Spaß haben werden.

5 Minuten Mädchengeschichten für Leseanfänger: Lesenlernen mit Silbenfärbung. Spannende Geschichten von langbeinigen Fohlen, tapferen Prinzessinnen, besten Freundinnen, Ferien am Meer und hilfsbereiten Drachen versprechen ganz viel Spaß beim Lesen. Lesen ist so leicht – wenn die Silben farbig sind: Wörter schneller erkennen und dadurch flüssiger lesen! Kurze Geschichten – einfache Sätze. Großer Fibelschrift – viele Bilder. Verständnisfragen am Ende des Buches

5 Minuten Jungsgeschichten für Leseanfänger: Lesenlernen mit Silbenfärbung. Spannende Geschichten über aufregende Fußballspiele, tapfere Feuerwehrleute, wilde Piraten und wagemutige Piloten versprechen ganz viel Spaß beim Lesen. Lesen ist so leicht – wenn die Silben farbig sind: Wörter schneller erkennen und dadurch flüssiger lesen! Kurze Geschichten – einfache Sätze. Großer Fibelschrift – viele Bilder. Verständnisfragen am Ende des Buches

Mein magisches KratzelAusmalBuch (Einhorn): Zauberhaftes Kratzeln und Ausmalen. Im Buch enthalten: 32 Seiten zum Ausmalen und Kratzeln, 24 Extra-Seiten Aus- und Selber-Weitermalen. Mit Holzstift zum Kratzeln. Für Kinder ab 5 Jahren.

Lesen lernen mit Feen und Prinzessinnen: Lesen lernen mit Feen und Prinzessinnen. Die schönsten Lesebildergeschichten für den ersten Leseerfolg. Prinzessinnen und Feen haben ein zauberhaftes Leben. Und es gibt immer etwas zu tun: Turniere starten, Frösche küssen, mit Waldtieren spielen, Wünsche erfüllen oder Regenbogen zaubern. Einfallsreich, tapfer, erfinderisch oder hilfreich – die Heldinnen beweisen ganz unterschiedliche Stärken. In diesen Geschichten werden alle Hauptwörter durch kleine Bilder ersetzt, sodass schon Kinder ab 5 Jahren aktiv mitlesen und einen ersten Schritt zum selbstständigen Lesen machen können.

9,0 von 10 Büchern für angehende Schulkinder