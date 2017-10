Pubertät in Sicht: So begleiten Sie Ihr Kind zwischen 9 und 13 ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag von 2017.

Pubertät in Sicht: So begleiten Sie Ihr Kind zwischen 9 und 13: Kinder werden heute schneller „groß“ als noch vor einer Generation. Die ersten dunklen Wolken des heraufziehenden Sturms Pubertät können sich schon bemerkbar machen, wenn die Kinder gerade mal im zweiten Schuljahr sind. Das Alter zwischen 9 und 13 gilt als die „übersehenen Jahre“ – Zeiten, in denen Kinder noch als pflegeleicht gelten und keine allzu großen Erziehungsbemühungen herausfordern. Hatten wir gedacht.

Ich habe jetzt einige Kapitel des Buches gelesen und bin schon ein Stück weit begeistert. Daher möchte ich euch schon jetzt auf dies Buch hinweisen, dass für Eltern von Kindern im alter von 9-13 Jahren ein Highlight sein wird. Gerade das Kapitel über Smartphones war super. Denn immer mehr Kinder, das kann man selbst beobachten, hängt vor dem Smartphone. Doch ganz wegnehmen darf man es auch nicht, schließlich findet Kommunikation fast nur noch darüber statt. Wie aber das Problem lösen, dass das Kind auch noch was von der realen Welt mitbekommt. Das Buch hat Lösungen parat und schafft es für Eltern leicht verständlich die Dinge zu erklären. Ab und zu ist die ein oder andere Expertenmeinung zwar in meinen Augen falsch, aber das sind nur Kleinigkeiten. Beispielsweise heißt es, dass Fernseher im Kinderzimmer gleichbedeutend mit schlechten Noten sind. Das denke ich nicht, auch das ist Erziehungssache, aber wie gesagt, das ist meckern auf hohem Nivea, das Buch ist sonst sehr lesenswert, schaut einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 pubertierenden Kindern