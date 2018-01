Psychoaktive Drogen: Substanzkunde für mündige Menschen ist ein Buch aus dem Nachtschatten Verlag vom 23. November 2017.

Psychoaktive Drogen: Substanzkunde für mündige Menschen: Der Konsum von psychoaktiven Drogen ist eine Realität, auch wenn Politiker, Gesetzgeber und viele Menschen dies immer noch nicht wahrhaben wollen. Informationen über Drogen kursieren viele. Leider werden vom Staat hauptsächlich Propagandaschriften und teils auch verheerende Lügengeschichten verbreitet, nur um den Status quo der Drogenprohibition, des Kriegs gegen Drogen, aufrechterhalten zu können. Dieses Buch markiert den Kontrapunkt zu den vielen Anti-Drogen-Schriften, indem es vorurteilslos und fachlich korrekt aufklärt und verschiedene, häufig konsumierte Psychoaktiva ausführlich und ohne erhobenen Zeigefinger porträtiert.

Das Buch hat recht, denn wenn man ein Buch über Drogen sucht, dann doch immer nur welche, die gegen einen Drogenkonsum sind und erzählen wie schlecht Drogen sind. Bücher die sich vorurteilsfrei geben gibt es wenige bis keine. Dieses Buch gehört zu letzteren und einerseits finde ich das klasse, denn man erfährt viel über Drogen, deren Geschichten, deren Wirkung etc. Andererseits animiert das eventuell zum Konsum, denn man könnte dies durchaus als Entscheidungshilfe nehmen was man gerne mal ausprobieren möchte und das ist dann äußerst bedenklich. Daher weiß ich nicht so genau was ich von dem Buch halten soll, bewerten muss das jeder für sich selbst. Ich habe es letztendlich nach dem Informationsgehalt bewertet und der ist sehr umfangreich und lesenswert, schaut am besten selbst mal rein.

8,5 von 10 Drogenfreien Menschen

