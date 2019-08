Psychizin: Die neue Einheit von Körper und Geist ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 15. Juli 2019.

Psychizin: Die neue Einheit von Körper und Geist: Was ist Psyche? Stimmt der Descartes’sche Dualismus, der Körper und Geist sauber trennt und damit eine Medizin und eine Psychologie zur Folge hat? Oder verschmelzen vielmehr beide in einem Superpositionismus, der eine Psychizin hervorbringt? Spontanheilung, Reizdarmsyndrom und Placeboeffekt – drei Beispiele, die einen Mediziner zur Verzweiflung bringen, denn er kann sie schulmedizinisch nicht erklären. Weil der Mensch eben nicht Descartes’ Maschine ist, für die die Schulmedizin ihn hält. Aktuelle Forschungsergebnisse in diesen und anderen Indikationen zeigen: Die immaterielle Psyche hat offenbar einen bislang selbst von der psychosomatischen Medizin weit unterschätzten, bestimmenden Einfluss auf praktisch alle Erkrankungen des Menschen.

Der Biochemiker Trutz E. Podschun versucht, dies zu zeigen, indem er Psyche aus einem der fundamentalsten Bereiche der Natur ableitet – der Quantentheorie. Er meint: Spontanheilung, Reizdarm und Placebo sind wissenschaftlich erklärbar – und ihre Ursachen damit psychizinisch behandelbar.

Ein im Ansatz interessantes Buch, das aber total schwer zu lesen ist, wenn man nicht gerade selbst Physiker ist. Ich fand vieles viel zu schwer zu beschrieben und konnte vielen Abschnitten nicht folgen. Ich habe mich immer wieder verloren und die Fragen auf die ich Antworten gesucht habe, habe ich in dem Buch leider nicht gefunden, weil mir auch einfach das Wissen der Physik oder Medizin fehlt. Zwar gab es auch lockere Abschnitte, aber meiner Meinung nach viel zu wenige. Mir war das Buch einfach zu schwer zu lesen, dass ich es irgendwann weggelegt habe. Ich will das nun nicht schlecht bewerten, nur weil mir Wissen fehlt, daher empfehle ich dir einfach selbst mal reinzuschauen, vielleicht fällt es dir ein wenig einfacher zu lesen.

5,5 von 10 Quantenphysikern