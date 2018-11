PSI Factor – Chroniken des Paranormalen ist eine Science-Fiction Serie von Pidax film aus dem Jahr 1996.

PSI Factor – Chroniken des Paranormalen: O.S.I.R. steht für Office of Scientific Investigation and Research. Dahinter steht ein Team aus Wissenschaftern, das mysteriösen und geheimnisvollen Phänomenen auf den Grund geht. Zum Beispiel untersuchen die Forscher, was es mit einem Haus auf sich hat, das anscheinend von einem Poltergeist beherrscht wird, ob es sich bei UFO-Sichtungen tatsächlich um paranormale Vorfälle handelt, oder was der Grund ist für Wahnvorstellungen und Besessenheitssymptome …

Die Serie entstand als ich so etwa 16 oder 17 Jahre alt war, ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Das war so die Zeit, wo solche Episodenserien wirklich gut im Fernsehen ankam, ich erinnere da an Serien wie Puter Limits beispielsweise. Diese Serie beruht angeblich auf wirklichen Ereignissen, nachprüfen kann man das nicht wirklich. Allerdings gibt es die Organisation O.S.I.R. auch in Wirklichkeit, aber, so wie ich gelesen habe, behandelt diese weitaus weniger Spektakuläre Fälle wie hier in der Serie gezeigt. Ich finde PSI Factor – Chroniken des Paranormalen spannend, die Episoden sind immer sehr kurz, der Aufbau immer ähnlich, aber auch immer ähnlich spannend. Schauspielerisch sind in den einzelnen Episoden immer gute Darsteller dabei, insgesamt also eine mehr als solide Sendung, für jeden geeignet, der so an Paranormale Dinge, UFOs etc. glaubt. Schaut selbst einfach mal rein, es lohnt sich.

8,0 von 10 Poltergeistern