Prüfungen bestehen für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 12. September 2018.

Prüfungen bestehen für Dummies: Wann ist Ihre nächste Prüfung? Dieses Buch ist ein Mutmachbuch für alle Prüflinge. Melanie Müller und Christian Mörsch zeigen Ihnen, wie Sie sich optimal auf mündliche und schriftliche Prüfungen vorbereiten und motiviert und konzentriert arbeiten. Sie lernen, wie Ihr Gehirn »tickt« und den Prüfungsstoff am besten behält. Sie bekommen Survival-Strategien an die Hand, mit denen Sie Prüfungssituationen sicher meistern und Prüfungsangst oder einem Blackout Paroli bieten. Last-Minute-Tipps für die letzten Stunden vor der Prüfung runden das Buch ab.

Das Buch hätte ich vor einigen Jahren gut gebrauchen können, denn ich habe mit 30 Jahren noch eine Umschulung gemacht zum Fachinformatiker und war da schon über 10 Jahre aus der Schule raus. Ich hatte also Schwierigkeiten mich auf Prüfungen vorzubereiten, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war. Wenn Du in einer ähnlichen Situation bist, dann wird dir dieses Buch sehr helfen. Aber auch wenn Du einfach Angst hast vor Prüfungen wird dir dieses Buch Mut machen und Strategien liefern, wie Du dich eben am besten auf eine Prüfung vorbereitest. Ich kann es daher sehr empfehlen, es wird euch beruhigen, denn wer vorbereitet ist und sich mit seinen Problemen auseinandersetzt, wird es definitiv einfacher haben.

8,0 von 10 bestandenen Prüfungen