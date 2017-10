Proud Like a God XX (20th Anniversary Edition) von Guano Apes ist eine CD von Rca Deutschland (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Proud Like a God XX (20th Anniversary Edition) von Guano Apes: Ursprünglich mit der Gewinnerprämie aus einem Nachwuchswettbewerb finanziert, haben die Stücke von ‚Proud Like A God‘ bis heute absolut nichts von ihrer ungezügelten Kick-Ass-Power eingebüßt. Gemeinsam mit dem Produzenten Fabio Trentini, mit dem sie auch schon in 1994 die ursprünglichen Demos entwickelt hatten, haben die Guano Apes nun die analogen Originalbänder speziell für die Anniversary-Edition aus dunklen Archiven gegraben, die Songs komplett entstaubt und ihnen ein modernes, zeitgemäßes Sound-Make Over verliehen!

Ich war damals etwa 15 Jahre alt, als die Guano Apes mit ihrer CD herausgekommen sind. Damals richtig gelungen. Ich kann mich gut a die Zeit erinnern, damals war ich so auf der Rock Schiene und habe die Lieder der Guano Apes jeden Tag gehört. Diese wieder einmal zu hören war schon klasse, vor allem aber im neuen Gewand zu hören war Spitze. Allerdings sind bei mir 9 Lieder drauf, nicht wie der Pressetext verspricht 10. Das war damals für ein Album schon zu wenig, ich finde man hätte dieses Album durchaus noch mit anderen Tracks auffüllen können, aber so bleibt es andersrum natürlich, wie das damalige Album. Kann man also so und so sehen. Wichtig ist die Musik und die ist auch über 20 Jahre später noch genial, hört unbedingt mal rein, es ist ein Stück Jugend.

7,0 von 10 Rockmusikern