Project CARS 2 ist ein Autorennspiel der besonderen Art von Bandai Namco Entertainment aus dem Jahr 2017.

Project CARS 2: Project CARS 2 ist die nächste Evolution der preisgekrönten Rennspielserie, die mit kultigen Fahrzeugen, den bisher aufregendsten Rennbedingungen das ultimative Rennspielerlebnis und einen gehörigen Adrenalinschub liefert. Das Spiel ist die Wahl für jeden e-Sport-Profi, wurde es doch von Spielern kreiert und von professionellen Rennfahrern ausgiebig getestet. Project CARS 2 liefert die Essenz des realen Rennsports – es ist eines der schönsten, authentischsten und technologisch fortschrittlichsten Rennspiele auf diesem Planeten. Project CARS 2 bietet dem Spieler das volle Spektrum der Motorsportwelt, mit der Freiheit zu entscheiden, was man an welchem Ort fahren möchte. Jederzeit und an jedem Ort.

Project CARS 2 ist ein ganz besonderes Spiel, schon der erste Teil hatte mich umgehauen, wohlmöglich ist diese Rennsimulation auch die beste die es gibt, zumindest fühlt sie sich so an, was auch kein Wunder ist, denn sie wurde von Liebhabern des Genres programmiert und von echten Rennfahrern abgestimmt. Dabei sticht die Genauigkeit heraus, nicht nur die, sondern eben auch die KI und natürlich die Grafik. Gefühlt ist Project CARS 2 das schönste Rennspiel das ich bisher gespielt habe. Besonders wenn es auf den Strecken regnet sieht das wunderschön aus, allerdings braucht man um das darzustellen auch eine richtig dicke Kiste, umgerechnet wird die über 1.000 EUR kosten, aber es lohnt sich halt auch.

Vor allem kommt da Laune auf, wenn man aus der Helmansicht spielt. Der Sound ist dann klasse, so dumpf, es fühlt sich wie in einem richtigen Rennwagen an und das ist eben auch die Stärke dieser Reihe, es fühlt sich sehr realistisch und daher geht meine klare Empfehlung für euch raus, spielt es unbedingt, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 Rennzielen