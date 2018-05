Programmieren lernen für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH vom 9. Mai 2018.

Programmieren lernen für Dummies: Haben Sie auch schon mal den Wunsch verspürt, programmieren zu können? Oder wenigstens zu verstehen, wie Computer ticken, die unser Leben bestimmen? Dieses Buch führt in die Denkweise von Programmierern und die Funktionsweise von Programmen ein und zeigt Ihnen, worauf Sie beim Programmieren achten müssen: Geben Sie eindeutige Anweisungen, sichern Sie sich immer gegen alle Eventualitäten ab und kommen Sie mit den gegebenen, beschränkten Mitteln aus. Gut, dass der Computer wenigstens nicht murrt, wenn er monotone Tätigkeiten ausführen muss! Am Ende des Buches angelangt, haben Sie einen wichtigen Ausschnitt unserer Welt besser kennen gelernt und Einblicke in allgemeine Programmierkonzepte und zwei Programmiersprachen erhalten. Dann sind Sie in der Lage, fundiert zu entscheiden, ob und wie Sie Ihr Wissen weiter vertiefen wollen.

Ich bin ja eher Hobby-Programmierer, ich nehme mir solche Bücher immer zum Anlass mal wieder was zu machen in der jeweiligen Programmiersprache. Ich bin Fachinformatiker, arbeite aber nicht in diesem Beruf und nutze es ebenso um einfach auch ein Stück weit am Ball zu bleiben. Die „für Dummies“ Bücher finde ich generell klasse, denn sie schaffen es im Allgemeinen das jeweilige Thema so zu erklären, dass man bei 0 einsteigen kann und nach dem Buch ein Grundwissen parat hat, so auch mit diesem Buch zum Programmieren mit Java und PHP, was grundsätzlich gar nicht so einfach ist. Ich fing zwar nicht ganz bei 0 an, habe aber an verschiedenen Stellen immer so meine Probleme mit dieser Sprache. Das Buch schafft es aber mir diese zu nehmen und mit entsprechende Stellen zu erklären. Für die von euch, die sich für die Sprache interessieren und erste Erfahrungen sammeln wollen kann ich raten dies mit Hilfe von diesem Buch zu machen, es lohnt sich sehr.