In den kommenden Tagen und Wochen ziehe ich um, in voller Energie bin ich für euch wieder ab dem 1. April am Werk.

Produkte die ihr im April unbedingt sehen müsst

In diesem Beitrag erkläre ich warum ich nach so kurzer Zeit mehr oder weniger spontan umziehe. Bis ich ab dem 1. April wieder für euch da bin kann ich euch folgende Neuheiten sehr empfehlen. Natürlich hole ich, wenn gewünscht, detaillierte Reviews nach.

Bücher

Bei dem ganzen Umzugsstreß, Kisten einpacken, Küche abbauen etc. bleibt mir wenig Zeit fürs lesen. Die letzten Abende habe ich auf der Couch verbracht, ganz kaputt und habe in folgende Bücher bestenfalls reingeschaut. Eine Wertung kann ich mir noch nicht erlauben, aber interessant waren sie bisher alle, so schaut doch einfach mal selbst rein.

Simple Green Smoothies: Das Standardwerk für Fans von Grünen Smoothies: mit über 100 Rezepten – Unkomplizierte, köstliche Rezepte, die sich auch im stressigsten Familienalltag unterbringen lassen – Grüne Smoothies wie traumhafter Ananaskuchen, Kick-Start mit Pfirsich, Caramel-Cashew-Traum oder Banana-Split zeigen die ganze Bandbreite des grünen Trendgetränks – Nach Kategorien sortierte Smoothie-Rezepte: Energiebooster, Schönheitsdrinks, Kindersmoothies, Treibstoff für Sportler, Gesund und immunstärkend, Schlank & grün, Desserts und Smoothie Bowls – Übersicht über die verschiedenen Mixer auf dem Markt sowie Tipps zum richtigen Umgang, Reinigung und Pflege – Alles, was man über die gesunden Alleskönner wissen muss Mit 10-Tage-Kickstarter-Plan inklusive Einkaufsliste.

Let’s talk about change, baby!: Business as usual ist vorbei! Das wissen wir längst. Und deshalb gibt es kaum noch Unternehmen, in denen das Thema Change nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht. Aber wie nachhaltige Veränderung wirklich funktioniert, das weiß so recht keiner. Dabei gibt es in Zeiten permanenter Disruption nur zwei Alternativen: Wir können auf den Zug des Wandels aufspringen oder wir bleiben am Bahnsteig stehen. Wir können uns entweder verändern oder wir werden vom Markt verschwinden. Doch wie gelingt es, Veränderung aktiv zu gestalten, sich immer wieder neu zu erfinden und gleichzeitig die Motivation im Team hochzuhalten? Weil Change schon lange kein einmal auftauchendes Phänomen mehr, sondern ein dauerhafter Zustand ist, liegt der Schlüssel zum Erfolg nicht in temporären Projekten, State-of-the-Art-Methoden oder komplizierten Theorien. Entscheidend ist die Einstellung, die Haltung und das Mindset eines jeden einzelnen Mitarbeiters.

Schamanismus bei den Germanen: Mit diesem Buch liegt erstmals eine ganzheitliche Untersuchung vor, die die religiöse Weltanschauung der antiken Nord- und Mitteleuropäer – die Mythen und Rituale der Germanen – mit den schamanischen Traditionen steinzeitlicher Ur-Menschen und neuzeitlicher Naturvölker in Beziehung bringt. Im Mittelpunkt der nordischen Mythologie steht der Weltenbaum, das universelle Symbol des Schamanismus. Die germanischen Schamanen waren Zauberer und Hexen, Wahrsager und Seherinnen, Runenmeister und Nachtfahrende. Ihre Götter waren Götter der Ekstase. In archaischen Ritualen zogen „wilde Weiber“ und „wilde Männer“ durch die Urwälder ‚Germaniens’…

Superfoods einfach & regional: Dieses Buch rückt großartige, heimische Lebensmittel ins Rampenlicht, die durch ihre hohe Konzentration an gesunden Nährstoffen und ihren wunderbaren Geschmack glänzen. Beeren, Leinsamen, bunte Gemüsesorten und Kräuter – sie alle sind vitaminreiches Powerfood, das keine langen Transportwege hinter sich hat, sondern natürlich, frisch und leicht ist und Körper und Seele mit guter Energie versorgt.

Die neuen Ängste: Und wie wir sie besiegen können: In Zeiten von Gewalt und Terror haben unsere Ängste uns zunehmend im Griff. Der bekannte Traumapsychologe und Experte für Krisenintervention Georg Pieper zeigt, was unsere Ängste auslöst, wie sie wirken und vor allem, welche Gegenstrategien es für uns gibt – als Einzelne und als Gesellschaft. Wir müssen zwar lernen, Unsicherheit als Teil unserer Wirklichkeit zu akzeptieren, doch trotzdem können wir unsere Ängste bezwingen und dabei für uns und unsere Kinder Stärke gewinnen.

Hörspiele

Hörspiele zu hören entspannt mich total, besonders Abends im Bett zum einschlafen. Der Klassiker sind natürlich die drei Fragezeichen, die hier auch mit dabei sind, aber super gerne nutze ich auch die Fragezeichen Kids oder die Teufelskicker. Die aktuellen Folgen habe ich hier liegen, allerdings bin ich wegen dem Umzug bzw. den Vorbereitungen Abends so erschossen, dass ich nicht sehr weit komme, das was ich bisher gehört habe, hat mir gefallen, daher kann ich an dieser Stelle schon einmal empfehlen einfach selbst reinzuhören.

Die Drei ???: 186/Insel des Vergessens: Peters Opa ist verschwunden! Angeblich soll Bennington Peck still und heimlich in ein Pflegeheim gezogen sein und wird nun vermisst. Peter ist fassungslos. Das kann doch unmöglich sein! Als der Zweite Detektiv plötzlich in den Lokalnachrichten entdeckt, wie der alte Herr eine Tankstelle überfällt, überstürzen sich die Ereignisse …

Die Drei ??? Kids: 056/Das Rätsel der Könige: Seltsame Dinge geschehen im Einkaufszentrum von Rocky Beach. Justus, Bob und Peter wollen der Sache natürlich nachgehen. Als sie die Spur verfolgen, stoßen sie auf einen wertvollen Königsschatz. Doch sie sind nicht die Einzigen, die das Rätsel der Könige lösen wollen …

Teufelskicker: 066/Labrador, noch ein Tor!: Maskottchen Tasman bekommt Konkurrenz: Als Norbert sich einen Hund anschafft, ist die Freude bei den Teufelskickern groß. Vom süßen Labrador-Welpen Max sind alle sofort bezaubert! Doch schon bald gibt es Rätsel um den putzigen Kerl: Warum ist er für sein Alter noch so klein und schwächlich? Und was ist eigentlich mit seinen Hundeeltern passiert? Die Teufelskicker stellen Nachforschungen an, die sie zu einem einsamen Gehöft im Nachbarort Graumoor führen. Es geht das Gerücht, dass dort illegale Machenschaften mit einem großen Rudel Labradore vor sich gehen…