Prison Break – Die komplette Season 5 ist eine Serie mit u.a. Dominic Purcell, und Wentworth Miller von 20th Century Fox Home Entertainment aus dem Jahr 2017.

Prison Break – Die komplette Season 5: Manchmal ist der Tod erst der Anfang. „Prison Break“ kehrt mit einer fünften Season und der bislang dramatischsten Wendung zurück! Obwohl Michael Scofield (Wentworth Miller) vor sieben Jahren beerdigt wurde, zeigen Bilder aus einem jemenitischen Gefängnis, dass er noch am Leben sein könnte. Dies erschütterte alle die ihn kennen, insbesondere seine Frau Sara (Sarah Wayne Callies), die inzwischen wieder geheiratet hat. Es stellt sich die Frage ob der schwierigste Ausbruch aller Zeiten möglich ist und ob Micheal noch derselbe Mensch ist, der er einmal war? Entschlossen, seinen Bruder zu retten, wendet sich Lincoln (Dominic Purcell) an C-Note (Rockmond Dunbar) und bittet ihn um Hilfe.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Prison Break war damals eine der besten Serien überhaupt, zumindest für mich. Die erste Staffel war ein riesen Highlight, dann wurde es zwar schwächer, aber blieb dennoch spannend. Ich fand es richtig schade, als es vorbei war, daher war meine Freunde umso größer als ich gelesen habe, dass es eine neue Staffel geben wird, wenn diese von den Folgen her auch verkürzt ist.

Bei mir hat es einige Folgen gedauert, dann war ich wieder richtig drinnen in der Story und muss sagen, dass ich normalerweise nicht so auf Serien Revivals stehe, Prison Break das aber sehr gut gemacht hat, fast so gut wie damals zum Start der ersten Staffel, daher meine klare Empfehlung einfach selbst mal reinzuschauen.

8,0 von 10 Knastbrüdern