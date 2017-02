Prinz Philip – Ein Leben für die Queen am 07.02.2017 um 20:15 Uhr im ZDF

Prinz Philip – Ein Leben für die Queen: Seit 70 Jahren steht Prinz Philip an der Seite der Queen – kein Prinzgemahl in der Geschichte war so lang im Amt. Der Royal deutscher Abstammung genießt bei den Briten größte Sympathie. Er punktet vor allem mit Humor – manche seiner Sprüche sind legendär. Und gegen alle Widerstände am Hof setzte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die deutsch-britische Versöhnung ein. „ZDFzeit“ zeichnet das bewegte Leben des heute 95-jährigen Duke of Edinburgh nach.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich eigentlich nicht ganz so sehr für den Adel interessiere, ich wusste nur, dass Prinz Philip deutsche Vorfahren oder Verwandte hat, mehr eigentlich nicht. Außerdem wusste ich das er so ein bisschen ein Raubein ist, was in dieser Doku auch so erwähnt wurde. Er hat einen speziellen Charakter, der hier ganz deutlich rüber kommt. Er ist aber ebenso ein hoch geehrter Offizier der Marine und man muss sich mal vorstellen, dass zu seinen besten Zeiten er auf einmal eben nur noch der Mann der Queen war. Das hat er all die Jahre ertragen, quasi in zweiter Reihe zu stehen, wenn diese zweite Reihe auch durchaus nicht schlecht ist. Ich fand die Doku interessant, sie zeigt Aufnahmen von Prinz Philip und der Queen wie sie noch ganz jung sind, sie 14 und er ein junger Mann, beide haben sich sofort verliebt, eigentlich eine schöne Geschichte. Dennoch hatte ich das Gefühl das Wissen was hier vermittelt wurde, wurde nur grob angerissen, ich hätte gerne in diesem Zuge noch mehr zu den deutschen Adel erfahren von dem Prinz Philip abstammt. Aber so ins Detail ging die Doku leider nicht, dafür gibt es aber ja das Netz. Wer einen Überblick über Prinz Philip haben möchte wird diesen ganz wunderbar vermittelt bekommen in dieser Dokumentation.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★