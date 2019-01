prezit – Der Abfalleimer mit Komprimierfunktion (35 Liter) ist ein Abfalleimer mit dem man seinen Müll komprimieren kann.

4 Bewertungen prezit - Der Abfalleimer mit Komprimierfunktion (35 Liter) Draufstehen, pressen, gepresst lassen und so auf einfachste Weise bis zu dreimal mehr Abfall in einen Sack füllen. Durch ein einfach zu bedienendes Arretiersystem, verbleibt prezit in der gepressten Position, dadurch wird der Abfall bleibend komprimiert. Nie mehr Pressen von Hand, kein Stopfen mit dem Fuss und keine gerissenen Säcke.

Geeignet für 35l Abfallsäcke. Abfallsäcke reissen nicht.

Robuste Bauweise mit nachhaltigen Materialien wie Stahl, Aluminium und Bambus, Gewicht 5kg, Dimensionen (in cm) B35 x T38 x H43

Pressen mit dem Fuss oder von Hand, maximal zulässige Presskraft: 100kg

Es muss maximal 1 Mal pro Tag gepresst werden, idealerweise lässt man prezit während der Nacht gepresst und der Abfall wird so bleibend komprimiert. Für den ganzen nächsten Tag hats wieder Platz im Abfallsack

Ich hatte diesen Abfalleimer mal in der Fernsehsendung Höhle der Löwen gesehen und dachte mir sofort „Den musst Du haben“. Kurz zur Erklärung: Bei mir fällt beruflich immer viel Verpackunsgmüll an, wie Folien aller Art. Ich verschwende daher immer sehr viele Säcke, die dann schnell voll sind und ein großes Volumen haben, aber im Grunde kaum Müll drinnen ist. Ich helfe dann selbst nach, stampfe mit dem Fuß rein etc. Das hilft auch teilweise, aber eben nicht so gut wie dieser Abfalleimer.

Mit stärkeren Säcken, also schwarze bzw. blaue klappt das hervorragend. Das klappt selbst mit gelben Säcken, wobei man da schauen muss ob es in der jeweiligen Region wo ihr lebt erlaubt ist den Müll zu stampfen, das ist leider nicht überall erlaubt, so viel wie ich weiß. Zudem sind die gelben Säcke ja sehr dünn, beim Test ist mir einer gerissen, weil ich im gelben Sack harte Dosen drinnen hatte, wenn man die vorher entfernt passt das, dann bleibt selbst der gelbe heile.

Ich kann diesen Abfalleimer empfehlen, man spart schon eine Menge platz und Säcke. Dazu kommt noch, dass er sehr handlich ist, sag ich mal. Ich hatte bisher immer so eine große Mülltonne in der Küche stehen, dieses Teil hier kann ich aber in einen Unterschrank räumen. Natürlich ist er nicht ganz günstig und gelbe Säcke zb. sind kostenlos, aber man hat ein gutes Gefühl dabei eben den Platz in den Säcken nicht mehr zu verschwenden. Und schön ist es auch wenn der Müll aus der Sichtweite einfach in einem Unterschrank steht. Probiert es doch einfach selbst mal aus, ich fand das eine tolle Idee und die Umsetzung ist gelungen, dieser Abfalleimer macht genau das was er soll. Viel Spaß damit.

9,0 von 10 Vollen Säcken