Praxiswissen TYPO3 CMS 8 LTS ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 30. Mai 2016.

Praxiswissen TYPO3 CMS 8 LTS: Mit der richtigen Anleitung ist der Einsatz von TYPO3 nicht schwer zu lernen. Das beweist dieses Buch, das seit Jahren als Standardwerk für den TYPO3-Einstieg gilt. Praxiswissen TYPO3 CMS 8 LTS ist eine gut verständliche Einführung in das beliebte Content-Management-System, die sich auch an TYPO3-Einsteiger ohne ausgeprägte Programmierkenntnisse richtet. Robert Meyer und Martin Helmich erklären Zusammenhänge detailliert, gut nachvollziehbar und immer praxisbezogen. Sie vermitteln das nötige Handwerkszeug, um responsive Websites mit TYPO3 erfolgreich einzurichten und zu optimieren. Für die 9. Auflage wurde der Bestseller aktualisiert, er deckt jetzt TYPO3 in der LTS-Version 8.7 ab.

Es gibt ja zwei große CMS Systeme, das eine ist WordPress und das andere TYPO3. Letzteres empfand ich immer als viel komplizierter, deswegen hatte ich mich kaum daran getraut und wenn ich das mal tat, hatte ich immer sehr viele Fragen. Also was macht man da am besten? Genau, ein Buch kaufen, dass einem die Thematik genauestens erklärt. Das habe ich in diesem gefunden. Hier lernt man TYPO3 bis ins Detail kennen, lernt es zu installieren und Templates zu verstehen. Zudem kann man hier leicht Inhalte darstellen, bekommt praxisnahen Support und kann seine Ideen sogar responsive einsetzen. Darüber hinaus zeigt das Buch auch wie man Erweiterungen einsetzt. Alles zu erwähnen was das Buch beibringt würde diesen Rahmen sprengen, ich will es nur kurz zusammenfassen, es ist eine Komplettlösung für den Umgang mit TYPO3, daher meine klare Kaufempfehlung.

10 von 10 Content Management Systemen