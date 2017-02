Präsident Trump: Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Wahl Donald Trumps zum neuen Präsident der Vereinigten Staaten hat uns alle überrascht. Hinter uns liegt der seit Jahrzenten aggressivste Wahlkampf mit einem verbal um sich schlagenden Kandidaten, der am Ende vielleicht nicht weniger überrascht war als wir alle, dass er tatsächlich ins höchste Amt der USA gewählt wurde. Und nun? Während sich Donald Trump selbst noch verblüfft die Augen reibt (und unermüdlich weiter twittert), sucht die Welt mit ihm eine Antwort auf die drängendsten Fragen: Wen soll er zuerst anrufen? Wen treffen? Was hat er da eigentlich im Wahlkampf alles versprochen? Und nicht zuletzt: Wie geht das überhaupt, das Regierungsgeschäft? Pablo Ríos hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht und für dieses Buch in eine zeichnerisch höchst ansprechende Form gebracht. Seine Karikaturen erinnern an den einzigartigen Humor des katalanischen Zeichners El Perich genauso wie an den beißenden Witz, für den die Zeitschrift »The New Yorker« bekannt ist. Zwischen diesen beiden Polen liegt Ríos eigene, unvergleichliche Kunst. Sie macht deutlich: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Ich glaube über diese Peinlichkeit, dass Trump in der Tat zum Präsidenten der USA gewählt wurde muss man nichts mehr sagen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen wie man so schön sagt und das nimmt sich der Zeichner El Perich zum Anlass sich vorzustellen wie Trump im Amt wohl arbeitet. Mit seinen witzigen Zeichnungen lässt er uns an seinen Gedanken teilhaben und herausgekommen sind einige witzige Szenen aus dem Leben von Präsident Trump, so frei nach dem Motto „Mir ist langweilig, kann ich irgendwo einmarschieren.“ Ich kann es euch empfehlen, das ist eine tolle Prise schwarzer Humor, sehr passend zu Trumps blödsinnigen Aussagen, aber schaut selbst mal rein.