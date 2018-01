Porsche Victory 2017 in Le Mans ist ein Buch von Gruppe C GmbH aus dem Jahr 2017.

2 Bewertungen Porsche Victory 2017 in Le Mans René de Boer, Tim Upietz

Herausgeber: Gruppe C GmbH

Auflage Nr. 12017 (15.12.2017)

Taschenbuch: 192 Seiten

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Porsche Victory 2017 in Le Mans: Die 24 Stunden von Le Mans waren auch in diesem Jahr wieder einzigartig. Die heißesten Temperaturen seit Jahren erhöhten die Anstrengung für die Fahrer und das Material und die Ausfallquote war ungewöhnlich hoch. Toyota hatte zwar den besseren Speed, aber verlor in der Nacht innerhalb von 30 Minuten zwei der drei Autos, während der dritte Toyota lange Zeit in der Box stand. So schien der Weg zum Sieg für den Porsche mit der Startnummer 1 frei, aber hier machte am späten Sonntag Vormittag die Technik einen Strich durch die Rechnung. So ging der Sieg überraschend an den Porsche mit der Nummer 2, trotz eines unplanmäßigen Boxenstopps von einer Stunde am Samstagabend.

Timo Bernhard, Brendon Hartley und Earl Bamber gaben jedoch nicht auf und fuhren den 19. Gesamtsieg für Porsche an der Sarthe nach Hause. In der LMGTE-Pro-Klasse startete erstmals der neue 911 RSR mit Mittelmotor und verpasste bei der Le-Mans-Premiere nur knapp das Podium. In der LMGTE-Am-Klasse sorgte das Dempsey-Proton-Team für das beste Porsche-Ergebnis. Dieses Buch dokumentiert in Wort und Bild den Auftritt sämtlicher Porsche-Teams in Le Mans, von der Präsentation der Fahrzeuge über den Testtag, die technische Abnahme, das Freie Training und die Zeittrainings, das Warm-Up und das Rennen. Auch das Geschehen abseits der Rennstrecke, wie der Fototermin mit den Vorjahressiegern, die Pressekonferenz und die Fahrerparade passieren Revue.

8,0 von 10 großartigen spannenden Rennen

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API