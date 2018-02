Porsche 70 Jahre: Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist einfach so, Porsche ist eine ganz besondere Automarke, die auf mich immer wieder eine besondere Faszination ausübt. Diese Marke wird nun 70 Jahre alt.

Porsche 70 Jahre

Die Firma Porsche gibt es schon ein Weilchen länger als 70 Jahre, allerdings wurde am Am 8. Juni 1948 wurde der erste 356 Nr. 1 in Gmünd zugelassen, das ist jetzt genau 70 Jahre her und die Marke Porsche ist immer noch etwas ganz besonderes. Vor allem auf mich übt diese Marke immer schon eine ganz besondere Faszination aus. Ich verbindet Porsche schon seit meiner Kindheit mit einem perfekten Design, Schnelligkeit und Luxus.

Mein Traum war es schon immer einen Porsche zu fahren, im Moment finde ich den Porsche Cayenne so toll, kann ihn mir aber, wie jeden anderen Porsche auch, nicht leisten. Aber irgendwann werde ich das können und auf den Tag freue ich mich heute schon sehr. Bis dahin werde ich aber weiter Träumen beispielsweise mit diesen Büchern zu dem Jubiläum, die mit ihrem Umfang und den Bildern, den Infos, eben allem, so sehr begeistern wie die Marke selbst, schaut aber einfach selbst mal rein.

Porsche 70 Jahre: Es gibt nichts Vergleichbares: Porsche ist einer der wichtigsten Automobil-Fabrikanten der Welt. Vom ersten 356 bis hin zum heutigen 918 hat Porsche seine Stärken über fast sieben Jahrzehnte hinweg immer weiter ausgebaut. Randy Leffingwell schafft es, in diesem begeisternden Jubiläumsband, die ganze Tiefe der Geschichte nicht nur zu greifen, sondern spürbar zu machen. Wunderschöne zeitgenössische Fotos und seltenes historisches Bildmaterial begleiten die Analyse legendärer Autos und Ereignisse. In diesem Band findet sich etwas für jeden Porsche-Enthusiasten, denn dies ist die ultimative Gesamtübersicht der Porsche-Geschichte – Dieses Buch ist wahrlich unvergleichlich!

70 Jahre Porsche Sportwagen: „Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden: einen kleinen, leichten Sportwagen, der die Energie effizient nutzt. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen.“ – Als Ferdinand „Ferry“ Porsche mit der Entwicklung des 356 Nr. 1 Roadster begann, ahnte er vermutlich nicht, dass sein Traumwagen den Grundstein für eine weltweite Erfolgsgeschichte legen würde.

Porsche-Modellautos: 70 Jahre Sportwagen-Historie: Kaum eine Automarke kann sich der Liebe ihrer Fans so sicher sein wie Porsche. Unter dem Hashtag #PorschePur wird sie auf der Social-Media-Plattform Instagram sogar bildlich greifbar: Hier frönt Journalist und Autotester Jörg Walz gleich zwei seiner Leidenschaften – seltenen Porsches und Miniaturautos im Maßstab 1:43. Die Fotos, die online bereits mehrere Hundert Follower begeistern, präsentiert er nun auch in diesem umfangreichen Buch.

