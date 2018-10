Porridge – Genau richtig frühstücken: Mit Rezepten von 3Bears ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 2. Oktober.

Porridge – Genau richtig frühstücken: Mit Rezepten von 3Bears: Vielen ist das leckere Porridge der 3Bears bereits aus der Vox-Sendung “Die Höhle der Löwen” bekannt. Das traditionelle britische Frühstück ist schnell und einfach zubereitet, macht lange satt und ist eine natürliche Ballaststoff- und Proteinquelle. Die köstlichen Rezepte aus diesem Kochbuch zeigen, dass Porridge viel mehr ist als nur eine Mahlzeit aus Haferflocken und Milch. Mit den Grundzutaten lassen sich auch Toppings, Muffins, Kuchen und Smoothies im Handumdrehen zubereiten. Unter den 50 köstlichen Rezepten finden sich ein Nuss-Beeren-Topping und Overnight Oats für den perfekten Start in den Tag, Raw Energy Balls für den Snack zwischendurch und Apple Crumble mit Haferflocken und Nuss-Bananen-Brot als süßer Abschluss. Ein vollwertiger und gesunder Start in den Tag für Schleckermäuler, High-Protein-Fans und Veganer mit den Rezepten der 3Bears!

Ich habe mal so eine Diät gemacht mit Speziellem Porridge. Damals hatte ich zum ersten Mal Porridge gegessen und war so gar nicht begeistert. Ehrlich gesagt war ich ziemlich angewidert. Das ist einige Jahre her und seit dem habe ich mich nicht mehr an Porridge herangetraut, bis vor kurzem als meine Freundin das zubereitet hatte. Ich wunderte mich wie gut das schmecken kann, wenn man es nur entsprechend zubereitet. Daraufhin musste ich mir erst einmal ein Kochbuch besorgen mit Porridge Rezepten um es einfach selbst mal auszuprobieren und fand dieses Buch. Hier sind jede Menge leckere Rezepte enthalten, sogar Kuchen. Einfach ein Highlight für jeden Hobby-Koch und Porridge-Liebhaber, schaut unbedingt mal rein.

9,0 von 10 leckeren Rezepten