Popcorn Hits Vol.2: Popcorn bezeichnet eine Musikkultur, die von der gleichnamigen belgischen Diskothek “POPCORN” ausging und sich in den späten 60er bis in die frühen 80er Jahren besonders im Raum BeNeLux, aber auch darüber hinaus in den Grenzgebieten von Deutschland (besonders NRW) und Frankreich verbreitete. Belgische DJs gingen auf Schatzsuche nach raren 7” Vinylen aus den USA, UK (und anderswo), die diesen speziellen Popcorn-Tanzrhythmus (Betonung auf 2 und 4, moderat tempo). Stilistisch war das ein bunter Mix aus Soul, R&B und 60s Pop. Hieraus entstand auch die Idee, die Songs in der Diskothek im Beatsynchronen Endlos-Mix durchlaufen zu lassen, was später in der modernen Clubkultur zum absoluten Standard gehörte.

Ich kannte diese Musikrichtung, diesen Stil bisher nicht, mir war das ganz neu und neuem gegenüber bin ich ja immer sehr aufgeschlossen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das zwar kurzweilig okay finde, wenn man es nen halbes Stündchen laufen lässt aber dann ist auch gut, es ist jetzt kein Musikstil von dem ich total weggehauen und begeistert bin. Für mich war das einfach mal was spannendes neues, was gut aber nicht außergewöhnlich war. Wenn Du diese Richtung kennst und magst, wirst Du sicher von diesem Sampler begeistert sein, also mach dir gerne dein eigenes Bild und höre einfach selbst mal rein.